Etichettificio Aretino ha scelto una Domino N610i

Etichettificio Aretino, con sede a Castelluccio in provincia di Arezzo, produce etichette autoadesive dal 1986 per il settore alimentare e beverage. È specializzato in particolare nelle etichette per olio, vino e cosmesi con una clientela distribuita a livello nazionale.

L’etichettificio ha percorso tutta l’evoluzione tecnologica che ha attraversato il settore della stampa di etichette, avendo sempre come obiettivo quello di aggiornarsi investendo in risorse e tecnologie all’avanguardia. La filosofia alla base della strategia aziendale è il connubio tra il sapere artigianale e l’innovazione tecnologica.

All’Etichettificio Aretino si realizzano molteplici tipologie di etichette potendo scegliere tra diverse tecniche di stampa: tipografica semirotativa, serigrafica, a caldo e offset. I supporti vanno dalla carta, al PVC fino ai materiali biodegradabili.

Si possono anche scegliere, in base al packaging su cui verranno applicate le etichette, generi diversi di adesivo: permanente, semi-permanente, removibile, per surgelati o per prodotti in cui le etichette devono resistere ad alti livelli di umidità. La fustellatura, inoltre, è sempre personalizzabile in base al progetto grafico.

In ottica di aggiornamento tecnologico e di ottimizzazione dei processi, l’etichettificio di Arezzo ha scelto di installare il sistema di stampa digitale Domino N610i, fornito da NTG Digital. “Si tratta della nostra prima macchina digitale – spiegano i titolari dell’azienda. – Abbiamo scelto il sistema di Domino, perché ci è sembrato il più adatto a rispondere alle nostre esigenze in termini di velocità e qualità di stampa. Siamo convinti che potrà dare un impulso ulteriore al nostro business. Grazie alla stampa digitale, potremo fornire un servizio più vantaggioso alla nostra clientela e potremo essere più presenti e competitivi sul mercato delle brevi tirature. Riteniamo di aver fatto la scelta più idonea, perché abbiamo valutato tramite prove e test la sua elevata affidabilità”.

Domino N610i stampa fino a sette colori (CMYK + due bianchi, orange e violet) con risoluzione nativa di 600 dpi fino a quattro livelli di scala di grigi. Ha una delle più piccole dimensioni di goccia (6 pl) per garantire la massima qualità su un’ampia gamma di supporti per etichette in plastica e carta patinata. La stampante è in grado di realizzare la stampa del bianco con doppia testa in qualità serigrafica.

“Il doppio bianco con effetto serigrafico – spiegano i titolari – è un’applicazione molto interessante per le nostre lavorazioni, poiché forniamo etichette ad elevato valore aggiunto. La possibilità dell’applicazione del doppio bianco è stata tra i fattori decisivi nella scelta di investire di questo sistema”.

Per Etichettificio Aretino, il supporto di NTG Digital è stato molto importante. “Nel team commerciale e tecnico di NTG abbiamo trovato persone di estrema competenza e professionalità – concludono. – Ci ha colpito la disponibilità, e credo che non avremo alcun problema in futuro”.