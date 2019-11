Etichettifici a confronto nel “Convegno Tecnico Gipea 2019”

Il tradizionale Convegno Tecnico Gipea si terrà venerdì 15 Novembre 2019 presso l’Hotel Melià di Milano.

Continuando con il percorso di rinnovamento intrapreso già dall’anno scorso con la presentazione del nuovo sito Gipea, quest’anno l’associazione mostrerà il proprio percorso nel mondo dei social network.

Già da qualche settimana è stato inaugurato il profilo Linkedin, che vuole essere un punto d’incontro dove le aziende potranno confrontarsi e porre domande anche tecniche alle quali il pool di esperti dell’associazione cercherà di dare risposte.

La parte tecnica del Convegno affronterà i temi più caldi del momento, sostenibilità e ambiente per primi, che oggi sono diventati materia di confronto giornaliero con i clienti.

Ci saranno approfondimenti sull’evoluzione della normativa sui prodotti plastici, si parlerà di inchiostri compostabili e carte termiche.

Da ultimo, ma non meno importante, ci sarà un’interessante relazione sulle principali novità che sono state presentate in occasione dell’ultima edizione di Labelexpo Europe.

Non mancherà nel pomeriggio la tradizionale presentazione dell’Osservatorio Economico del settore, giunto all’ottava edizione, che aiuterà i partecipanti a capire meglio come sta andando il settore e perchè no poter trovare anche interessanti spunti di riflessione per il futuro degli etichettifici.

“Rivolgiamo un particolare invito a tutti gli associati trasformatori affinché partecipino al convegno Gipea. Come detto più volte, una giornata spesa fuori dalla propria azienda partecipando al convegno Gipea diventa un’occasione di confronto e crescita professionale. L’associazione è il luogo ideale per discutere i problemi che quotidianamente si presentano in azienda e che sono uguali per tutti. Deve essere chiaro che non si tratta di ore perse inutilmente”, commenta Italo Vailati Direttore di Gipea.