Nel dibattito sul packaging sostenibile, spesso ci si concentra sull’imballaggio, trascurando un elemento altrettanto importante: l’etichetta. Piccola, ma essenziale per raccontare il prodotto e riportare le informazioni previste dalle normative, può fare la differenza per rendere un packaging davvero eco-friendly. L’attenzione verso il packaging sostenibile, del resto, è in costante crescita, non solo da parte delle aziende, ma anche dei consumatori. Secondo una recente ricerca condotta da Nomisma*, il 62% degli italiani considera la sostenibilità un fattore determinante nelle decisioni d’acquisto, e per 2 consumatori su 3 il packaging gioca un ruolo fondamentale nelle scelte di prodotti alimentari e cosmetici. Inoltre, 54% degli italiani dichiara di aver cambiato la preferenza di marca negli ultimi 12 mesi proprio perché attratti da un pack più sostenibile. Un’ulteriore conferma di quanto la confezione, etichetta compresa, sia sempre più rilevante nelle dinamiche di consumo odierne. In questo contesto, Labelys.it, il nuovo partner in Italia per la stampa online di etichette adesive personalizzate, presenta due novità dedicate proprio alle aziende impegnate a realizzare packaging 100% eco-friendly: la Carta in fibra di canna da zucchero e il PLA trasparente compostabile ricavato dal mais.

L’innovativa carta in fibra di canna è prodotta a partire da scarti della lavorazione della canna da zucchero, noti come bagassa. Si tratta di un residuo agricolo il cui recupero contribuisce all’economia circolare, trasformando un rifiuto in una risorsa. Il nuovo materiale per etichette proposto da Labelys è composto al 95% da fibre di canna da zucchero e al 5% da canapa e lino, risultando un’opzione completamente naturale e riciclata. Bianca opaca e non patinata, questa carta ha un aspetto simile a quella tradizionale, ma con un impatto ambientale molto ridotto, e trova applicazione nei settori del vino, dei distillati e della cosmesi. Dal punto di vista delle prestazioni, garantisce una forte adesività su superfici anche complesse, come bottiglie curve o leggermente ruvide, combinando estetica e praticità.

Altra novità online su Labelys.it è il PLA trasparente compostabile, un materiale realizzato con amido di mais, completamente biodegradabile e compostabile. Questa soluzione è ideale per etichette destinate a imballaggi alimentari e cosmetici, dove è richiesta una finitura pulita e trasparente, simile a quella dei tradizionali film di polipropilene, ma con il vantaggio di essere ecosostenibile.

L’e-commerce italiano Labelys.it fa capo all’omonimo Gruppo internazionale specializzato nella produzione di etichette adesive di alta qualità, con un focus sull’innovazione e la sostenibilità e una forte attenzione alle necessità di mercato e alle sfide ambientali del futuro. L’impegno di Labelys verso la sostenibilità si riflette non solo nell’utilizzo di materiali riciclabili e compostabili, ma anche nella continua ricerca di soluzioni innovative che possano coniugare estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente, come le nuove carte in fibra di canna da zucchero e il PLA trasparente compostabile. Soluzioni che rispondono alle esigenze di un mercato in cui la sostenibilità rappresenta un fattore determinante per la reputazione aziendale e la fedeltà dei consumatori.

*Fonte: Osservatorio Packaging del Largo Consumo Nomisma, Consumer Survey aprile 2024