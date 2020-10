Etichette brillanti su carta e plastica

Una AccurioLabel 230 di Konica Minolta per Grafiche Amadeo, tipografia ligure con sede a Chiusanico (IM), per soddisfare le richieste di etichette di piccole e medie tirature: grazie a questo nuovo macchinario all’avanguardia, infatti, Grafiche Amadeo può produrre etichette di elevata qualità in tempi molto brevi e su molti supporti diversi, dalla carta al PET, senza trattamento

Grafiche Amadeo è un’azienda litografica a ciclo completo, fondata a Imperia nel 1980 da Giovanni Amadeo. L’azienda esegue al suo interno tutte le fasi della produzione: dalla prestampa alla stampa, fino alla legatoria. Inoltre, offre servizi informatici quali realizzazione di siti web, App, Virtual tour, Software, Seo, servizi fotografici e altro ancora. Oggi la società è gestita dai figli di Giovanni, Marina, Roberto e Claudia. In azienda lavorano 28 dipendenti (tutti a tempo indeterminato) suddivisi nei vari reparti di: grafica, informatica, pre-stampa, stampa, legatoria e confezionamento, amministrazione e contabilità. Nel mese di settembre è stato assunto il nuovo operatore per la AccurioLabel 230 di Konica Minolta.

Un attento ascolto del mercato dà sempre buoni frutti

Grafiche Amadeo ha iniziato la sua attività dedicandosi alla stampa offset a foglio di cataloghi, stampati commerciali e depliant. Nel 2014, consapevole dell’importanza della diversificazione dei servizi offerti, affianca a tale produzione la prima flexo, una Omet X2 370 6 colori UV con lamina a freddo. Come spiega Andrea Delfino, nipote del fondatore e ora responsabile del reparto stampa a bobina, “inizialmente avevamo due opzioni: entrare nel settore delle etichette o in quello del cartone ondulato e abbiamo optato per la prima scelta. Il tempo ci ha dato ragione: infatti, dopo soli due anni, abbiamo installato la seconda flexo, sempre Omet, una X2 370 8 colori UV con doppia laminazione, stampa su retro dell’etichetta, su supporto e foratura di etichette in linea.

Con Konica Minolta etichette personalizzate

E ancora una volta sono state le necessità del mercato a determinare la scelta tecnologica della società. “Abbiamo sempre più richieste di micro-tirature e di etichette personalizzate e, dopo un’attenta valutazione, abbiamo scelto AccurioLabel 230 di Konica Minolta: avevamo bisogno di una soluzione entry level con un buon rapporto qualità prezzo. Per noi erano importanti la qualità di stampa, l’assoluta coerenza cromatica garantita dalla tecnologia di controllo delle densità dell’immagine e da strumenti avanzati di gestione del colore, la facilità d’uso e la produttività assicurata dalla sua velocità, 23,4 m/min”, spiega Andrea.

Per acquistare la macchina sono state sfruttate le opportunità di finanziamento offerte dal programma Industria 4.0. Il collegamento con il gestionale di Grafiche Amadeo non è un problema, in quanto è creato internamente in collaborazione con Konica Minolta.

I clienti sono entusiasti tanto che l’azienda aveva già ricevuto commesse ancor prima che la macchina fosse operativa. “Inoltre”, precisa Andrea, “grazie all’installazione di questa attrezzatura abbiamo la possibilità di stampare in digitale le tirature più brevi, destinando la stampa flexo alle tirature più lunghe”.

Il fatto che AccurioLabel 230 può stampare su carte e film (PP, PET, YUPO) senza bisogno di pretrattamento è stato determinante nella scelta di Grafiche Amadeo, soprattutto perché in questo modo può utilizzare con la nuova macchina gli stessi materiali utilizzati sulle flexo. Inoltre, con AccurioLabel 230 si può stampare anche un mockup da mostrare al cliente prima della tiratura finale.

Il bilancio di Andrea è assolutamente positivo: “siamo molto soddisfatti e fiduciosi, abbiamo sempre investito in attrezzature all’avanguardia, recentemente anche in piegatrici, tagliacarte e in un impianto di condizionamento in sala macchine, cercando di stare sempre al passo con il continuo progresso tecnologico. I nostri clienti sono fidelizzati e in costante crescita e siamo convinti che con la stampa in digitale aumenteranno ancora, perché ora possiamo offrire etichette in piccola quantità e con ottima qualità di stampa, a prezzi competitivi senza dover sostenere il costo degli impianti stampa”.