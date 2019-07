etic.a festeggia i suoi primi 10 anni!

Lo scorso 22 giugno ha avuto luogo l’inaugurazione del nuovo sito produttivo di etic.a a Pomezia (Roma), il trasloco dalla sede precedente è davvero un regalo bellissimo per festeggiare il suo decimo anniversario: era il 2009 quando l’azienda ha iniziato a stampare etichette autoadesive. I titolari, Patrizia Windfang e Gianni Olivieri hanno tenuto due brevi discorsi, ripercorrendo la storia dell’azienda e hanno anche parlato delle sfide future, che prevedono molti passi per arrivare a essere un etichettificio sempre più sostenibile e orientato alla produzione di etichette con un maggiore valore aggiunto, puntando come ha sempre fatto non solo sulle tecnologie ma anche e soprattutto sulle persone. È evidente che una squadra unita e coesa sia sinonimo di forza ed efficienza e rappresenta per il cliente una garanzia di sicurezza: questo momento conviviale non poteva che aumentare la sintonia e il senso di appartenenza di tutti i collaboratori.

Inoltre, festeggiare i 10 anni di attività significa dimostrare la solidità dell’esperienza acquisita, la conoscenza del proprio settore e soprattutto la capacità di adattarsi all’evolversi del mercato.

All’evento hanno partecipato i dipendenti dell’azienda con i loro familiari, in un clima sereno, conviviale e di sincero divertimento.

Nel numero di Converter-flessibili-carta-cartone di luglio/agosto pubblicheremo un articolo più approfondito