Esko lancia Automation Engine per i clienti HP Indigo

Esko ha presentato una versione di Automation Engine progettata esclusivamente per gli utenti del sistema di stampa digitale HP Indigo, che aumenta la produttività nelle operazioni di prestampa a monte e nella produzione digitale di etichette e imballaggi.

Automation Engine di Esko per HP Indigo è un software di automazione della prestampa che consente di stampare più velocemente un maggior numero di lavori su sistemi di stampa HP Indigo per imballaggi ed etichette, e offre funzionalità sviluppate appositamente per gli ambienti di stampa digitale.

HP Indigo ha rilevato che la prestampa automatizzata è indispensabile per consentire ai clienti di trarre il massimo vantaggio dalle attrezzature di stampa utilizzate, e questa nuova collaborazione riflette l’evoluzione del rapporto strategico tra le aziende in termini di innovazione nella gestione del colore e del workflow.

Alon Bar-Shany, direttore generale di HP Indigo, ha commentato: “i sistemi di stampa digitale HP rappresentano la tecnologia principale per la trasformazione digitale nel settore delle etichette e degli imballaggi. Il software Esko per l’automazione del flusso di prestampa può incrementare notevolmente la produttività dei clienti HP Indigo. Automatizzando la prestampa, infatti, è possibile consegnare i lavori con maggiore rapidità e precisione, ottimizzando così la produttività della macchina da stampa”.

A Dscoop Edge, i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire come il nuovo software di prestampa riesca a dare completa visibilità a risorse e attività di stampa in virtù della sua connettività bidirezionale. Tra gli altri vantaggi esclusivi vi sono i layout automatici per più prodotti e la possibilità di abbinare dati statici e variabili in un’unica tiratura. Il software accelera l’efficienza degli operatori e riduce gli scarti mediante opzioni quali controllo della qualità di livello superiore, confronto delle versioni e lettura di codici a barre e caratteri Braille, grazie a funzionalità esclusive per la creazione del layout digitale.

I marchi impongono maggiore numero di ordini, tirature ridotte e tempi operativi più brevi, pertanto i sistemi di stampa digitale sono sempre più diffusi per rispondere a queste esigenze. Tuttavia, la stampa digitale si affida all’efficienza della prestampa per ottimizzare l’efficienza complessiva delle attrezzature.

Il presidente di Esko, Mattias Byström, osserva: “dal momento che i sistemi di stampa digitale sono sempre più veloci, l’unico modo per garantire un rapido recupero degli investimenti, oggi e in futuro, consiste nell’automazione della prestampa. La nuova versione di Automation Engine per HP Indigo è un altro strumento importante per favorire il processo di automazione da parte dei clienti. HP Indigo ed Esko offrono tecnologie complementari per migliorare l’efficienza di tutta la filiera produttiva degli imballaggi e soddisfare le esigenze dei marchi mondiali”.

Oltre al lancio di questa nuova versione, a Dscoop Edge esposti anche applicativi Esko standard di settore come DeskPack e ArtPro+, in funzionalità cloud su HP PrintOS, insieme all’intero pacchetto software Automation Engine. I clienti possono così usufruire di una gamma completa di soluzioni per la prestampa che miglioreranno l’efficienza complessiva delle attrezzature nell’ambiente di stampa digitale e consentiranno di massimizzare i tempi di attività delle macchine da stampa.