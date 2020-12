Esko annuncia la vendita di Kongsberg al fondo OpenGate Capital

Esko ha pianificato la vendita di Kongsberg a OpenGate Capital. L’operazione coinvolge la sede storica di ricerca e sviluppo di Kongsberg, in Norvegia, e la struttura di produzione di Brno, Repubblica Ceca. OpenGate Capital è una società di private equity con sede centrale a Los Angeles, California, un ufficio europeo a Parigi e investimenti su cinque continenti.

“Esko sta concentrando i propri sforzi sulla fornitura di soluzioni end-to-end per il flusso di lavoro ai nostri clienti lungo tutta la catena di fornitura del packaging: dai marchi ai premedia alle stampanti di packaging e ai convertitori. Con una concentrazione ancora migliore, possiamo accelerare la nostra fornitura di tecnologie software e hardware integrate allo scopo di aiutare i nostri clienti a digitalizzare, automatizzare e connettere le loro operazioni in modo che questi possano realizzare la crescita e l’efficienza offerta dalla trasformazione digitale. Sono sicuro che OpenGate offrirà una nuova casa forte e strategica a Kongsberg e che i dipendenti che verranno trasferiti assieme all’azienda avranno grande successo nella loro nuova famiglia”, ha dichiarato Mattias Byström, Presidente delle aziende di packaging e gestione del colore Pantone, Esko, X-Rite e AVT.

Kongsberg è stata fondata in Norvegia nel 1965 ed Esko (all’epoca Barco) l’ha acquistata nel 1998.

I clienti che utilizzano Kongsberg possono contare sul fatto che tutto continuerà a funzionare come sempre, dal momento che la maggior parte dei dipendenti che li servono ora farà altrettanto nell’ambito della nuova azienda indipendente. Anche i rapporti con i rivenditori verranno trasferiti a Kongsberg PCS, il che significa che i clienti che hanno acquistato i tavoli Kongsberg tramite rivenditori potranno comunque trarre vantaggio da rapporti ininterrotti.

La nuova azienda Kongsberg PCS sarà diretta da Stuart Fox, futuro Presidente di Kongsberg PCS. Stuart è uno dei molti esperti di lunga data di finitura digitale che passerà da Esko per creare il team di leadership di Kongsberg PCS. “Siamo entusiasti di questo cambiamento e delle opportunità che offre a Kongsberg di accelerare la crescita con nuovi clienti”, ha dichiarato Stuart.