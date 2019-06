ERREBI AUTOMAZIONI S.R.L. quest’anno celebra il suo 30° anniversario nel mondo del cartone e dell’automazione, un importante traguardo che mette in luce l’esperienza, la solidità e la lungimiranza espressa negli anni da due dei suoi tre soci fondatori, i fratelli Giancarlo e Dino Rui

L’azienda nasce nel 1989 realizzando rullovie e nastri trasportatori per la movimentazione di svariati materiali. Con il tempo si è evoluta arricchendo la gamma produttiva nel settore del cartone e svolgendo internamente l’intero processo produttivo di analisi, progettazione, produzione e manutenzione degli impianti. Sin dall’avvio Errebi si è focalizzata sempre sulla qualità ed affidabilità dei suoi prodotti per soddisfare al meglio ogni specifica esigenza, consapevole che il rapporto di fiducia e serietà instaurato con i propri clienti e fornitori sia stato, è e sarà il motore di crescita e sviluppo dell’azienda.

Il 30° anniversario non vuole essere un punto di arrivo, Errebi festeggia i suoi successi passati e l’esperienza maturata guardando costantemente al futuro. L’entrata nel comparto direzionale e produttivo dei figli dei soci sta portando l’azienda ad espandersi nel mercato italiano ed internazionale sostenendo nuovi investimenti che permetteranno di crescere internamente, consolidando e sviluppando la posizione di affidabilità ed eccellenza costruita negli anni nel settore dell’automazione.