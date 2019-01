Emsur rafforza la sua presenza in Europa orientale entrando nel mercato delle sleeve per packaging

Emsur, la divisione imballaggi flessibili in plastica di Grupo Lantero, ha acquisito la quota di maggioranza di Eximpack, che era stata acquisita parzialmente più di due anni fa. I rapporti tra le due aziende sono stati molto proficui, integrando le rispettive competenze e completandosi a vicenda. Questa operazione fa parte della strategia dell’azienda che mira a crescere in nuove regioni e a espandere la sua presenza globale, ad aumentare il portafoglio di prodotti e tecnologie e a sottolineare la sua focalizzazione sul mercato delle bevande e lattiero-caseario.

Il core business di Eximpack sono le sleeve termoretraibili, per le quali in Europa orientale è leader di mercato. Ha iniziato la sua attività come azienda familiare nel 1998 a San Pietroburgo e ora vanta un sito produttivo di 10.000 mq molto efficiente, completamente attrezzato e con una forza lavoro di 240 operatori qualificati. Alcuni mesi fa l’azienda ha realizzato due investimenti: una nuova linea di stampa rotocalco e un’accoppiatrice Combi che aumenta la capacità produttiva a 115 Mmq.

L’acquisizione di Eximpack evidenzia l’interesse del gruppo nei confronti del mercato russo e il suo impegno nel migliorare e incrementare la fornitura di prodotti di alta qualità in tutta la regione europea, compresi i paesi dell’est.

“Sono lieto di riaffermare Eximpack come nostro partner strategico. Questa operazione ci consentirà di far conoscere la nostra professionalità, fornendo prodotti innovativi e un servizio di qualità nell’Europa orientale. Questa è un’operazione win-win, grazie alla quale continuiamo a crescere a livello globale e aggiungiamo più valore al mercato delle bevande grazie alla nostra grande esperienza nel settore delle sleeve”, ha dichiarato Andres Lantero, presidente del Gruppo Lantero.

Andrey Smirnov, direttore generale di Emsur Eximpack, ha aggiunto: “Siamo molto contenti, perchè l’accordo di collaborazione con il gruppo Emsur si è concluso nel migliore dei modi. Abbiamo definito ambiziosi obiettivi di crescita del mercato e siamo desiderosi di mostrare all’industria degli imballaggi flessibili ciò di cui siamo capaci nell’ambito della produzione delle sleeve”.

Emsur è la divisione di Grupo Lantero dedicata alla produzione di contenitori flessibili per soluzioni di imballaggio concepite principalmente per il settore alimentare, realizzati con stampa rotocalco e flessografica, compresi QR e ink-jet. Emsur produce etichette FFS Lidding e in-mould, borse e buste VFFS e HFFS, coperchi e adesivi fustellati.

EMSUR impiega oltre 850 persone e ha 10 stabilimenti di produzione in 8 diversi paesi con una capacità superiore a 900.000.000 metri quadrati. I suoi clienti sono sparsi in oltre 60 paesi, Americhe, Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.