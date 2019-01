Empaques Universal: leader in Centro America con tecnologia Uteco

Lo scorso mese di novembre l’azienda costaricana Empaques Universal, divenuta negli ultimi anni leader nella produzione e stampa di imballaggi flessibili in Centro America, ha bissato il successo degli anni precedenti in Asiplastic 2017 e Asoingraf 2016 anche in Asoingraf 2018 (Asociaciòn de La Industria Gràfica Costarricense) conquistando il primo e secondo posto nel concorso “Il Meglio dell’industria Grafica” per la Categoria Stampa Flessografica banda larga.

Da diversi anni l’azienda Empaques Universal ha deciso di cambiare strategia investendo sempre più in tecnologia con nuovissimi macchinari Made in Italy di ultima generazione prodotti da Uteco, acquistando sia macchine per la stampa flessografica che macchine accoppiatrici per l’accoppiamento di materiali per l’imballaggio. Le macchine da stampa Uteco ONYX e le accoppiatrici hanno permesso di fare quel salto di qualità in stampa, nel risparmio energetico e di scarti di materiale diminuendo radicalmente i tempi di cambio lavoro.

Il binomio Uteco-Empaques Universal sta quindi trainando il mercato centroamericano verso un alto tasso di tecnologia colmando il gap che una volta esisteva con i mercati europei e nordamericani.