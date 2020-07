Emilio Della Torre nominato vice presidente di Acimga

Emilio Della Torre, Ceo di Simec Group, è stato nominato vice presidente di Acimga, l’associazione confindustriale dei produttori di macchine per la stampa, il converting e il packaging. Come da statuto, Della Torre è stato selezionato dal presidente Aldo Peretti (Uteco Group) tra i consiglieri eletti nell’ultima Assemblea, che si è tenuta lo scorso 30 giugno e ha visto l’elezione, oltre che di Emilio Della Torre, di Saverio Lombardini (Ims Technologies), Andrea Dallavalle (Koenig & Bauer) e Giorgio Petratto (Petratto).

Della Torre andrà ad affiancare gli altri 3 vice presidenti dell’associazione: Daniele Barbui (ACE Electrostatic), Matteo Cardinotti (Bobst Firenze) e Giulia Rossini (Rossini).

Si completa così la componente elettiva del Consiglio Generale dell’associazione, che sarà a breve integrata con i rappresentanti dei gruppi merceologici: non-woven, tissue e cartone ondulato (per il gruppo rotocalco siede già nel consiglio Gianmatteo Maggioni di ICR).

“Ci aspetta una fase molto critica per il paese e abbiamo bisogno delle migliori energie per rilanciare il settore – spiega Aldo Peretti presidente di Acimga, nonché membro del Consiglio Generale di Confindustria e vice presidente del CFI –. Con Emilio Della Torre completiamo una squadra coesa e pronta ad affrontare le sfide che abbiamo davanti. Con il Consiglio Generale e l’appoggio dell’intera base soci continueremo ad aggregare la filiera con iniziative come la Print4All Conference (1200 partecipanti all’ultima edizione), Roto4All (prevista per il 23 ottobre prossimo a Firenze), la fiera Print4All (le cui nuove date sono il 3-6 maggio 2022) e soprattutto porteremo il ‘Made by Italy’ nel mondo, con una serie di roadshow esteri (in Algeria, Turchia, Egitto e UK), per far ripartire l’export dopo il lockdown. In questo frangente, continueremo a promuovere tutte tecnologie di stampa e converting italiane (flessografia, rotocalco, non – woven, tissue e cartone ondulato) sia in Italia che all’estero; e proseguiremo nel rafforzare le collaborazioni strategiche internazionali, con Global Print e Intergraf, e nazionali nell’ambito di Federmacchine, della Federazione Carta e Grafica e con i rappresentanti delle tecnologie digitali, Argi – Associazione Nazionale Fornitori dell’Industria Grafica”.