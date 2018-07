Emerson completa l’acquisizione di Aventics

La società Emerson (NYSE: EMR) ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Aventics, leader globale nelle tecnologie pneumatiche avanzate applicate a macchine e processi di automazione industriale. L’acquisizione darà un forte impulso alla presenza dell’azienda nel settore dell’automazione fluidica, un mercato in costante espansione che raggiunge i 13 miliardi di USD, consolidando così la presenza in Europa delle tecnologie di automazione Emerson.

Aventics completa in modo significativo le competenze e le soluzioni di Emerson nei settori chiave del Fluid & Motion Control, andando così a costituire uno dei portafogli più ampi di prodotti nella pneumatica e nel controllo dei fluidi che comprendono sistemi di monitoraggio, per migliorare la produttività, le prestazioni di processo, incrementare la sicurezza e ottimizzare l’efficienza energetica.

Con i suoi uffici centrali a Laatzen in Germania, Aventics conta circa 2.100 dipendenti a livello globale con cinque siti produttivi.