Elvi annuncia l’aumento di capitale per sostenere la crescita di Guandong Italia

Nel corso dell’assemblea straordinaria del 29 luglio 2020, la Holding ELVI S.r.l. che detiene il 90% di Guandong Italia S.r.l., ha deliberato un aumento del capitale sociale da € 100.000 a € 1.000.000. L’importo risulta già sottoscritto e interamente versato dagli attuali membri della compagine societaria.

Contestualmente all’aumento del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha decretato l’ingresso in ELVI di Fabio Alberto Elmi, con il compito di collaborare allo sviluppo di nuove iniziative e al raggiungimento degli obiettivi che prevedono la crescita delle attuali attività operative e acquisizioni strategiche. Fabio Alberto Elmi, già direttore Ricerca & Sviluppo di Guandong, manterrà contestualmente le sue funzioni anche all’interno della controllata.

L’intera operazione rientra in un progetto di sviluppo volto a sostenere l’ambizioso piano industriale di Guandong, che punta al raddoppio delle attività nei prossimi tre anni. La strategia, schedulata su scala triennale, prevede un importante aumento degli investimenti in R&D per sviluppare nuovi prodotti, acquisizioni, joint venture, apertura di nuove unità all’estero e un nuovo sito produttivo alle porte di Milano.

Guandong, guidata da Daniele Faoro con l’incarico di Amministratore Delegato, è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di materiali e supporti innovativi per la stampa. Riconosciuta a livello europeo come Specialista delle Specialità, l’azienda ha saputo costruire nei 14 anni di attività un rapporto fiduciario con il mercato basato su trasparenza, qualità e innovazione, che le è valsa un’elevata brand reputation.

Il Consiglio di Amministrazione di ELVI ha espresso grande fiducia nelle opportunità di sviluppo dei settori nei quali opera Guandong e ha ribadito grande stima nelle capacità del management alla guida della controllata, come ampiamente dimostrato dai risultati e dal grande coinvolgimento di tutto l’organico nel raggiungimento degli obiettivi, anche nei momenti più delicati dell’emergenza sanitaria. Con l’aumento del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione di ELVI conferma la volontà di investire guardano con positività i futuri sviluppi dei mercati in cui opera Guandong.