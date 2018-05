Elitron sarà presente a Fespa con il suo tavolo di taglio Kombo TH

Al principale evento europeo dedicato alla stampa digitale Elitron presenta nuove soluzioni che mirano a facilitare il lavoro degli operatori ed allargarne le possibilità di business.

La crescita esponenziale del business digitale, ormai giunto a piena maturazione, ha aperto nuovi ed innovativi segmenti di mercato per gli operatori del settore facendo sì che essi ponessero un focus via via crescente sull’evoluzione di queste tecnologie.In un contesto dove gli stati generali dell’innovazione sono in continuo fermento, Elitron mostrerà gli upgrades delle sue soluzioni di taglio digitale dedicate una alla finitura di banner e materiali in rotolo di formato super wide e l’altra al raggiungimento del massimo in termini di performance e flessibilità operativa. La principale novità che verrà presentata da Elitron a FESPA 2018 riguarderà il sistema Kombo TH caratterizzato dalla doppia trave indipendente, tecnologia consolidata Elitron, il cui carico di lavoro viene automaticamente bilanciato dal software Twin Cut.

Grazie ad un’evoluzione del software di controllo della macchina sarà possibile lavorare più materiali contemporaneamente con ciascuna testa di taglio in modo da sfruttare appieno la flessibilità operativa consentita dalla doppia testa multiutensile. Una feature destinata da un lato a semplificare e velocizzare il flusso di lavoro di tutti coloro possono trovarsi a dover realizzare prodotti finiti composti da più materiali, dall’altro a rendere più facilmente gestibili ordini di quantitativi ridotti. Kombo TH con questo upgrade aumenta la flessibilità nella produzione just in time di piccole serie rimanendo il sistema di taglio digitale più produttivo per il settore Sign & Display.

Dalla stampa al taglio su largo formato con performance e soluzioni all’avanguardia.

Presentato per la prima volta a Drupa 2016, il sistema di taglio digitale Kombo SDC+ 3.2 è caratterizzato da un piano di lavoro a tappeto conveyor di 2100 x 3200 mm ed è pensato per chi effettua lavorazioni sia su pannelli di grande formato per la realizzazione di POP o oggettistica, che per chi lavora materiali in rotolo di larghezza 3 metri.

Questa soluzione di taglio rappresenta un’integrazione della piattaforma Kombo SD e ne incorpora l’inconfondibile flessibilità grazie al super accessoriato carrello multi-utensile equipaggiabile con fino a 5 utensili: lama vibrante elettrica o pneumatica, fresa da 1 o 3kw, cordonatori, lama mezzo taglio per il vinile, lama V-Cut per lavorazioni a 45° su cartone alveolare e lama circolare per materiali fibrosi o tessili.

Come di consueto sia Kombo SDC+ 3.2 che Kombo TH verranno dotati dell’innovativa tecnologia brevettata Seeker System per il riconoscimento automatico tramite videocamera delle immagini stampante sul pannello da sagomare senza l’intervento dell’operatore. Una tecnologia unica che consente risparmi di tempo, minor commitment dell’operatore oltre a consentire di poter lavorare più materiali contemporaneamente.

Oltre al Seeker System, le soluzioni esposte a FESPA 2018 saranno equipaggiate con il pratico sistema di videoproiezione, disponibile come ulteriore valore aggiunto sui sistemi di taglio Elitron, che consente di proiettare le fustelle virtuali dei tracciati di taglio sul supporto da sagomare. Questa tecnologia permette di posizionare il pezzo da tagliare dove vuole l’operatore eventualmente recuperando i materiali di sfrido e semplificando le attività di prototipazione.

Per fare la differenza in un settore come quello della stampa digitale, oltre alla volontà di percorrere nuove strade e proporre nuovi concetti, sono essenziali gli strumenti e le tecnologie che permettano a tali idee di prendere forma. Elitron vi aspetta per accompagnarvi in questa appassionante avventura, nella Hall 1.1 allo Stand C20