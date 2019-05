Elitron ha presentato AGILA un nuovissimo plotter da taglio compatto

AGILA viene fornito con la più avanzata testa di taglio multi-utensile, per una produzione dinamica e di campionature, volta a soddisfare per tutte le esigenze di comunicazione visiva e di imballaggio.

Il cambio utensile non è mai stato più veloce poiché AGILA supporta l’innovativa connettività senza fili plug & play Elitron, per il cambio immediato degli utensili. È sufficiente inserire gli utensili desiderati senza collegare alcun filo, e si può iniziare a lavorare immediatamente. Quindi quando dovrai cambiare lavoro, semplicemente basterà scollegare l’utensile installato e inserire il nuovo. È il cambio utensile più veloce disponibile oggi.

AGILA, come tutti i sistemi Elitron, è dotato di una robusta area di lavoro in acciaio cellulare, con un’area di lavoro vacuum di 1600 x 1300 mm o 800 x 1300 mm. Il sistema Seeker System Elitron viene fornito come optional, per il riconoscimento dei punti di riferimento per accelerare il processo di produzione.