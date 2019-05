Elitron a Fespa con nuove soluzioni per il digital fihishing

Fespa promette una “esplosione di possibilità” ed Elitron offre proprio questo, presentando una NUOVA soluzione altamente innovativa per la fase di pre-stampa e una gamma di NUOVI sistemi di taglio e software all’avanguardia.

Klick è la nuova e innovativa soluzione Elitron, sviluppata appositamente per automatizzare la fase di pre-stampa. Klick può essere interfacciato con tutte le stampanti per accelerare il processo di stampa, ridurre lo spreco di inchiostro, mantenere pulito il piano di lavoro e consentire il riutilizzo di materiali in eccesso. Questo sistema riconosce automaticamente la posizione del / i materiale / i e gli oggetti liberamente posizionati sul piano di stampa e ne gestisce il flusso di lavoro. Vieni a vedere Klick al Fespa per capire come aumentare la produttività e ridurre i costi di pre-stampa.

Elitron con tutti i suoi sistemi interamente progettati e 100% Made in Italy, è da sempre all’avanguardia in termini di automazione, visione e flessibilità di finitura,

Il nuovo sistema di taglio Kombo SDC + 21.32 in esposizione al Fespa non fa certo eccezione, con un’area di lavoro vacuum di 2100 x 3200 mm e una testa di taglio multi-utensile, è la soluzione ideale per tessuti stampati digitalmente e per tutti i supporti della comunicazione visiva. Progettata per integrare e automatizzare il flusso di lavoro con stampanti digitali di grande formato, tagliare materiali in rotolo fino a 3,2 m e una moltitudine di altri materiali rigidi. La gamma Kombo è come sempre sinonimo di flessibilità, per garantire ai nostri clienti un vantaggio competitivo nel mercato dinamico di oggi.

Anche Spark 19.16 promette di attirare l’attenzione al Fespa, poiché questo NUOVO sistema di taglio compatto a conveyor, con un’area di lavoro vacuum di 1900 x 1600 mm, lavorerà in una linea di produzione per simulare un flusso di lavoro reale. Imperdibile, per tutti coloro che quest’anno desiderano espandere il proprio business.

Elitron è stata la prima a presentare il sistema con due teste di taglio, ed è per questo che la Kombo TH con Custom Cutting è oggi molto richiesta. Vieni a vedere con i tuoi occhi perché due teste di taglio fanno la differenza, con un’area di lavoro vacuum variabile di 3150 x 2050 mm. Grazie al taglio personalizzato, l’area di lavoro può essere divisa in lunghezza (3150 mm) in 2 aree indipendenti personalizzate, ciascuna con la propria testa di taglio multi-utensile. Massima flessibilità e vera tecnologia “2 in 1” per raddoppiare la produzione.

Elitron vi aspetta a Fespa, Padiglione A5 – Stand H50