Elcograf installa due HP PageWide T490

Elcograf S.p.A. ha completato l’installazione di due sistemi HP PageWide T490 nel suo stabilimento di Cles (TN), grazie alle quali oggi Elcograf è in grado di soddisfare diverse esigenze: dalle tirature contenute, alle tirature elevatissime, con un alto numero di copie in un tempo molto limitato dato dal finishing in linea.

“Con le machine che utilizzavamo in precedenza i principali problemi erano legati alla lentezza nella preparazione del lavoro”, ha dichiarato Domenico Fasoli, Direttore dello Stabilimento di Elcograf. “Velocità che non ha compromesso il livello qualitativo che da sempre contraddistingue la nostra produzione. Il sistema HP è molto semplice da utilizzare e la transizione è stata fluida, grazie anche al supporto di HP in ogni fase del processo. Più che una semplice trattativa si è trattato, a mio avviso, dell’inizio di una partnership che sono certo ci darà grandi soddisfazioni”.

Elcograf S.p.A. nasce dalla fusione delle attività di stampa di due società accomunate da una storia centenaria e oggi può contare sugli oltre duemila dipendenti al lavoro nei dieci stabilimenti e su macchinari moderni e performanti. Il sistema di stampa HP PageWide T490 offre eccezionale velocità di stampa, produttività senza precedenti e risultati di elevata qualità, con testi nitidi ed elevata densità ottica del nero. Grazie alla sua flessibilità, risponde alle esigenze di quelle aziende che stanno pensando si sostituire un sistema offset esistente, per esempio, per tirature più basse o da gestire dinamicamente. Con l’assetto attuale, Elcograf si propone di coprire tirature dalle 500 alle 500.000 copie e di gestire i diversi lavori senza mai fermare la macchina, i cambi avvengono sequenzialmente, rispondendo in maniera efficiente alle richieste di un mercato caratterizzato da basse tirature, stock sempre più bassi e dalla possibilità di ordinare più ristampe durante l’anno.