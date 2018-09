EFIA UK discute sulle sfide della sostenibilità per l’industria flessografica

Membro di FTA Europe, EFIA UK, ospiterà un incontro per discutere le sfide della sostenibilità che la catena di fornitura flessografica deve affrontare. Il panel è stato organizzato per cercare di dare una risposta ai problemi rilevati recentemente nell’ambito dei mezzi di comunicazione e dai consumatori in materia di imballaggi e ambiente.

L’evento, che si terrà il 28 settembre 2018 al The Football Hotel di Manchester, è aperto sia ai membri EFIA UK che ai non membri. I delegati potranno ascoltare le opinioni delle parti interessate, compresi produttori, rivenditori ed enti governativi e di ricerca.

Debbie Waldron-Hoines, consultant CEO di EFIA UK, ha dichiarato: “La sostenibilità è un tema fondamentale per l’industria britannica nel suo complesso, ma il nostro obiettivo sarà affrontare le sfide specifiche poste all’industria flessografica, comprese le sfide emergenti per i settori della carta e del film. È un’opportunità preziosa per i professionisti del settore di condividere opinioni, idee e perplessità e cercare di fornire una risposta esauriente al settore flessografico. Con così tante storie e opinioni contrastanti e spesso frustranti che circolano sui mezzi d’informazione, sarà molto interessante sentire la vera ‘voce’ dell’industria flessografica”.

I punti chiave all’ordine del giorno saranno le normative del governo, le tendenze, le strategie e i progetti in continua evoluzione dei rivenditori. EFIA UK dà il benvenuto a tutti coloro che sono interessati a partecipare alla discussione.

All’evento EFIA UK possono partecipare anche i non soci a un costo di £ 15. Si prega di contattare admin@efia.uk.com per essere certi di poter essere presenti.