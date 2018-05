EFIA insignisce David Galton per il suo eccezionale contributo al settore della stampa flessografica

Asahi Photoproducts è lieta di annunciare che il suo direttore vendite per l’Europea, David Galton, è stato premiato dall’associazione di settore EFIA (European Flexographic Industry Association) per il suo eccezionale contributo all’industria della flessografia. Questo premio alla carriera è il massimo riconoscimento assegnato da EFIA.

Da oltre 30 anni David Galton è una figura chiave nel settore della stampa, con un percorso iniziato al London College of Printing e con un dottorato di ricerca all’università di Leeds. È tutt’ora attivo nella ricerca e autore di numerosi articoli e testi tecnici, ed è stato presidente di EFIA per 5 anni dal 2009 al 2015. La sua carriera è cominciata presso Ilford Films, dove si occupava di ricerca e sviluppo. È poi passato alla tecnologia delle lastre litografiche presso Polychrome nei primi anni 80, e infine ad Asahi Chemical e alla flessografia nel 1985. Da oltre 30 anni ricopre la sua attuale posizione in Asahi Photoproducts.

Il commento di Debbie Waldron-Hoines, CEO di EFIA: “Impossibile non apprezzare il contributo di David Galton per EFIA. Ha lavorato instancabilmente e con efficacia per rafforzare la nostra organizzazione le sue finalità. È un membro del nostro consiglio estremamente stimato e rispettato. Nei suoi cinque anni di presidenza EFIA ci ha aiutati a mettere in risalto la nostra organizzazione. Dotato di una profonda conoscenza tecnica, di una notevole competenza in materia di pratiche di settore e di modi premurosi, è molto stimato dalle centinaia di stampatori flessografici e fornitori nostri associati, i quali fanno affidamento su EFIA come fonte di informazioni e sostegno.

Gli EFIA Awards 2018 si sono tenuti mercoledì 14 marzo presso il centro conferenze Vox di Birmingham, Regno Unito. Nel suo discorso di ringraziamento, David Galton ha omaggiato personalmente ogni membro del consiglio. “Sono onorato e lusingato di essere il destinatario di un premio così speciale,” ha commentato David Galton. “EFIA fa la differenza. È una brillante organizzazione che rappresenta il settore della flessografia,grazie all’impegno di un piccolo gruppo di volontari, senza i quali il settore non avrebbe una piattaforma per mettere in evidenza e sostenere la propria eccellenza. La formazione dei nostri giovani è incessante e vitale. L’associazione è in buone mani e sono certo che avrà un futuro luminoso davanti a sé”.

Il commento di Dieter Niederstadt, Asahi: “Ho il privilegio di conoscere David da 16 anni. La sua energia e il suo entusiasmo sul lavoro sono contagiosi. È una persona schietta, con una profondissima conoscenza e competenza dei nostri settori. Fa sempre più del dovuto per aiutare e incoraggiare tutti coloro con cui ha a che fare. Noi tutti di Asahi ci uniamo nel congratularci con David per il suo meritatissimo riconoscimento”.