EFFECI festeggia i 40 anni di attività e apre una nuova sede nel Veneto

Ha da poco spento le 40 candeline, ma l’entusiasmo, la voglia di fare e soprattutto di continuare a crescere non mancano assolutamente in Effeci, azienda specializzata nella produzione di impianti flexo con sede a Perego (Lc) e dai primi di gennaio con ufficio commerciale e grafico anche nel Veneto. Luca Anselmi, giovane e dinamico imprenditore, ha ereditato dal papà Renato e dalla mamma Marisa la passione per questo lavoro.

Fondata nel 1978 da Renato Anselmi, Effeci ha saputo ritagliarsi un suo spazio nel variegato mondo della stampa flessografica. Il Sig. Renato, prima di aprire la sua azienda, era impiegato in un importante scatolificio della zona del lecchese, esperienza durante la quale ha avuto modo di acquisire competenze specifiche e con lungimiranza capire l’espansione che il mercato flessografico avrebbe avuto negli anni a venire. Il fiore all’occhiello di Effeci è stato da sempre un servizio clienti molto efficiente, presente e tempestivo.

Oggi l’azienda è gestita da Luca, che dopo essersi diplomato nel 1995, ha preso in mano le redini dell’azienda; oggi nonostante i suoi genitori si stiano godendo il meritato riposo, l’atmosfera che si respira visitando l’ufficio grafico ben strutturato e all’avanguardia, da cui parte tutto il processo produttivo, il premontaggio e il reparto di produzione dei polimeri liquidi e solida, anch’esso tecnologicamente al top, è quella di una vera e propria famiglia, con un forte spirito di collaborazione, massima professionalità, attaccamento e dedizione al lavoro, “Sono estremamente orgoglioso dei miei collaboratori, che considero parte della famiglia Effeci. Siamo un’azienda giovane, la persona più anziana non arriva ai 50 anni di età, dove elevata specializzazione, professionalità, attaccamento al lavoro e rispetto del cliente rappresentano i tratti distintivi del nostro modo di operare”, esordisce Luca accogliendoci nella sua sede dove lavorano 22 persone.

Ma non basta un’atmosfera positiva per ottenere risultati eccellenti, è assolutamente importante la professionalità degli operatori: infatti la preparazione tecnica degli operatori Effeci è estremamente elevata, a partire dalla prestampa, che nel settore della flexo riveste un ruolo di primaria importanza. L’operatore di prestampa flexo è chiamato ad avere competenze molto specializzate nella gestione di ogni singolo lavoro e a lavorare a stretto contatto con il cliente in un rapporto di partnership molto stretta, anche se negli ultimi anni si sta andando sempre più verso un processo produttivo standardizzato.

“Il nostro è un mestiere, che sia per l’evoluzione tecnologica molto veloce negli ultimi 20 anni, sia anche per la mentalità di noi operatori, è spesso stato sottovalutato e non riusciamo a volte a far comprenderne il vero valore. Dico questo perché aziende come la mia, non possono e non devono sottostare solamente alle mere logiche di costo, che rischiano di svalutare ulteriormente quelli che per competenze, investimenti tecnologici e impegno sono da considerarsi un anello fondamentale del processo di produzione degli imballaggi flessografici, cioè gli impianti per la stampa”, dice Luca Anselmi.

Un servizio a 360° per tutta l’industria della flexo



Effeci si rivolge a tutti i settori della stampa flexo: cartone ondulato, film flessibile, sacchi industriali, etichette. “Il 50% della nostra produzione è dedicato agli impianti stampa del cartone ondulato, il 45% è per l’imballaggio flessibile alimentare e i sacchi in carta industriali e il restante 5% per le etichette, un settore però nel quale non ho mai creduto pienamente per via della concorrenza della stampa digitale, un competitor tecnologico contro cui non si può combattere. Siamo in un mercato altamente competitivo e per garantire il massimo dell’efficienza e qualità ai nostri clienti continuiamo a investire in tecnologie all’avanguardia”.

Da un punto di vista degli impianti di produzione, Effeci è dotata delle più moderne tecnologie disponibili sul mercato, con le quali riesce a soddisfare le esigenze degli stampatori di tutta Italia. Ad esempio, le lastre prodotte con il punto piatto sono richieste dal mercato, per questo motivo il service ha deciso di investire anche in questa tecnologia che consente ai clienti di raggiungere un’ottima qualità di stampa.

Effeci è un’azienda economicamente molto solida, dove tutti gli investimenti vengono gestiti senza ausilio di risorse finanziarie esterne, grazie alla politica dei piccoli passi, e seguendo i preziosi consigli del suo fondatore, che rappresenta un punto di riferimento importante, anche se non più operativo in azienda. Per il 2019 gli investimenti saranno dedicati all’apertura della nuova sede veneta, proprio per limare ancor di più quelle piccole distanze col cliente, ed essere ancor più tempestivi in un territorio dove Effeci vanta numerosi e affezionati clienti.

“Colgo questa occasione per ringraziare prima di tutto i miei genitori per avermi trasmesso la passione e l’amore per questo lavoro. Avevo tre anni quando ho iniziato a girare in azienda e respirare il “profumo” caratteristico degli impianti stampa flexo. Un grazie va inoltre ai miei preziosi collaboratori, e ovviamente a tutti i nostri clienti storici, che ci hanno permesso di arrivare a tagliare questo prestigioso e non così scontato traguardo”, conclude Luca Anselmi.