EDP Award 2019: BOBST premiata per l’innovativa tavola di controllo digitale

BOBST festeggia il primo premio che si è aggiudicata la sua innovativa tavola di controllo digitale nella categoria Miglior sistema di controllo agli European Digital Press Association (EDP) Awards 2019.

Giunti al tredicesimo anno, gli EDP Awards premiano i migliori sviluppi tecnologici nell’universo della stampa digitale giudicando criteri quali realizzazione, qualità e costi. Mercoledì 15 maggio, BOBST è stata insignita del riconoscimento nel corso di una cerimonia che si è tenuta alla Messe Munich durante la FESPA Global Print Expo 2019.

Raphaël Indermühle, responsabile della Business Unit Sales and Marketing Services in BOBST, ha espresso grande gratitudine per la scelta. “La nostra pionieristica tavola di controllo digitale è una nuova tecnologia progettata per incrementare la produttività e virtualmente eliminare gli errori di produzione di stampa”, ha precisato. “Il riconoscimento della EDP Association in una cerimonia annuale tanto prestigiosa è incredibilmente gratificante e testimonianza del duro lavoro di tutte le persone coinvolte nel suo sviluppo”.

Lanciata durante l’evento aziendale COMPETENCE 18 in Svizzera lo scorso anno, la tavola include la proiezione digitale per il controllo dei fogli stampati e dei fustellati, offrendo al contempo una rappresentazione visiva in tempo reale per verificare la corrispondenza tra prodotto e bozza digitale. Utilizza proiettori ad alta definizione per illuminare il campione del prodotto con imaging di controllo della qualità, permettendo all’operatore di verificare facilmente il rispetto o meno degli standard qualitativi. I risultati vengono riassunti in un report digitale facile da condividere e distribuire, incluso con i proprietari di marchi.

Il file del layout può inoltre essere proiettato sul foglio in modo tale che la registrazione di stampa possa essere controllata e regolata, eliminando overlay e mini stampe e portando il processo da cartaceo a digitale.

“La tavola di controllo digitale è all’avanguardia della tecnologia di controllo della qualità e dimostra l’impegno di BOBST per l’innovazione e i servizi digitali a beneficio dei clienti”, precisa Indermühle. “Il prodotto migliora l’efficienza lungo l’intera linea di produzione e offre un prodotto finale di qualità eccezionale, incrementando la produttività e potenziando le capacità degli operatori.

“Siamo lieti che la tavola sia stata così favorevolmente accolta dai clienti e che la EDP Association abbia ritenuto di decretare questo onore alla nostra rivoluzionaria tecnologia”.