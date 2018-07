Editor per etichette e imballaggi Esko ArtPro+

Esko ha annunciato un nuovo importante aggiornamento dell’editor di prestampa per imballaggi ed etichette ArtPro+. ArtPro+ fa parte della Esko Software Platform 2018, l’ultima versione del portfolio di soluzioni software integrate Esko per le attività di progettazione, prestampa, automazione del flusso di lavoro, gestione del colore e collaborazione nella filiera dei mercati degli imballaggi, delle etichette, degli espositori e delle insegne.

Con questa versione di ArtPro+, le aziende che si occupano di prestampa impiegano il 40% di tempo in meno per completare il lavoro. Questa nuova versione di ArtPro+ richiede meno clic per completare le operazioni, garantisce un’apertura e un salvataggio dei file più rapidi con PDF nativo, e anche i sormonti sono più veloci.

Lo conferma Isidore Leiser, CEO di Stratus Packaging, azienda di trasformazione di etichette francese: “La maggior parte della grafica in PDF che riceviamo attualmente è elaborata mediante ArtPro+. “È davvero perfetto per le nostre operazioni di prestampa: abbiamo raggiunto un incremento della produttività e migliorato i nostri servizi e la soddisfazione dei clienti. Il velocissimo strumento di sormonto, il preflight e gli elenchi azioni sono solo alcune delle funzionalità che usiamo molto. E non solo: è estremamente semplice da usare, e l’implementazione è stata veramente facile perché la formazione degli operatori ha richiesto poco tempo. Infine, ma non in ordine di importanza, ArtPro+ è perfettamente integrato nella piattaforma per la gestione degli imballaggi Esko WebCenter, a cui i nostri clienti possono accedere per revisionare e approvare la grafica, con una notevole riduzione dei tempi di consegna”.

Concepito per l’automazione

ArtPro+ è stato realizzato per l’automazione. La maggior parte delle operazioni relative alle etichette e agi imballaggi oggi possono essere automatizzate, usando l’editor di prestampa per il controllo qualità e la gestione delle eccezioni. ArtPro+ presenta non solo il vantaggio dell’utilizzo in Automation Engine di Esko, ma anche quello di una notevole semplificazione delle operazioni all’interno dell’editor, senza bisogno di scripting.

La combinazione del nuovo ArtPro+ e di Automation Engine offre ai fornitori di servizi di stampa e ai trasformatori di etichette e imballaggi la soluzione di cui hanno bisogno per operare con efficacia nel rispetto della rapidità di consegna e delle tirature sempre più basse ormai comuni negli ambienti di stampa e trasformazione.

Le nuove principali funzionalità

La nuova versione include tre nuovi aggiornamenti unici sul mercato e fondamentali per la produttività:

Gli operatori possono creare elenchi azioni PDF, senza specifiche conoscenze o competenze IT: basta eseguire un’operazione una volta nell’editor per poterla usare molte volte senza limitazioni per gestire le attività ripetitive. Questa operazione automatica può essere eseguita da chiunque e aumenta la produttività degli operatori.

La ricerca e la gestione dei caratteri per i numerosi design di tipo diverso a cui lavorano gli operatori richiedono molto tempo e sono tra le maggiori fonti di errori. Con un nuovo connettore per la gestione dei caratteri per ArtPro+, ora chiunque può avere accesso immediato ai caratteri che servono, quando necessario, per garantire qualità nella produzione dei progetti. Questa integrazione con Extensis Universal Type Server di Extensis è unica nel settore, oltre ad Adobe. Consente ai professionisti della prestampa di intervenire in tempo reale per eseguire importanti modifiche testuali all’ultimo momento, riducendo costosi errori di produzione e ritardi in stampa.