Edigit International, azienda leader nella fornitura di sistemi ERP/MES per tutti i settori delle industrie grafiche, fonda i propri successi grazie a una politica di continui investimenti in tecnologie innovative, anche e soprattutto su un solido capitale umano capace di seguire i clienti nel loro processo di miglioramento aziendale e ottimizzazione dei processi con conseguente aumento della produttività.

Nelle fiere del 2018, Print4All e Viscom, Edigit ha presentato nuovi prodotti e soluzioni per le imprese del settore: il software ERP Edigit Business è stato progettato per ottenere la perfetta integrazione fra tutte le aree aziendali: CRM, amministrazione, magazzino, logistica, produzione, Business Intelligence.

“I visitatori si sono potuti confrontare con i nostri consulenti sulle nuove soluzioni realizzate in ambiente .NET a partire dal nuovo CRM.WEB fino alla Business Intelligence. Con il CRM.WEB i nostri clienti hanno la possibilità di monitorare tutte le attività commerciali effettuate con i clienti, gestire nuovi progetti, verificare offerte e conferme, condividere con i colleghi un calendario delle attività e aprire direttamente le richieste di preventivo”, commenta Gabriele Montanari, direttore generale di Edigit.

La gestione delle commesse di produzione con il sistema ERP Edigit Business è sempre più personalizzata per i vari settori delle industrie grafiche, dal packaging rigido e flessibile alla produzione delle etichette, senza dimenticare la stampa tradizionale commerciale, cartotecnica ed editoriale.

Uno spazio importante è stato dedicato ai visitatori che erano interessati alla piattaforma web2print e-commerce che può essere configurata per aprire la propria azienda a nuovi mercati oppure per fidelizzare i propri clienti nell’effettuare ordini on line.

“Nelle fiere erano presenti anche i nostri consulenti amministrativi per far “toccare con mano” le potenzialità del sistema gestionale di contabilità Business che, integrato ad Edigit, garantisce ai nostri clienti un ERP completo e sempre aggiornato con le normative fiscali; il sistema contiene anche il modulo per la gestione della fatturazione elettronica che dal 2019 sarà obbligatoria anche tra privati oltre che per la pubblica amministrazione”, aggiunge Montanari.

A completamento del sistema ERP Edigit Business i clienti hanno potuto verificare le potenzialità della Business Intelligence che consente di usufruire di tutte le informazioni presenti nel gestionale di produzione e in quello amministrativo per analizzare i KPI fondamentali come supporto all’imprenditore per le decisioni strategiche della propria azienda.

L’analisi dei dati è di fondamentale importanza per Industria 4.0, dove le soluzioni Edigit diventano strategiche per le interconnessioni con le varie attrezzature che consentono di usufruire dell’iperammortamento previsto dalla normativa

In entrambe le fiere sono state presentate le proposte Edigit per i servizi Cloud con la nuova piattaforma Edigit Cloud Platform, che consente di usufruire di un servizio Cloud di altissimo livello per la sicurezza e la salvaguardia dei dati aziendali, in modo che l’azienda possa concentrarsi sui processi strategici e non disperdere energie in disservizi sistemistici.

In fiera era possibile vedere un video virtuale 3D in modo che i visitatori presso lo stand potessero vedere una demo virtuale entrando “virtualmente” all’interno di una azienda reale per toccare con mano i punti di forza delle soluzioni Edigit, entrare in un’azienda e visualizzare una dimostrazione del sistema completo ERP Edigit è stato, per tutti i visitatori, un’opportunità unica che ha lasciato i visitatori (alunni di scuole, imprenditori e addetti del settore) entusiasti e sorpresi dell’idea.