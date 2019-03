Ecopaper lancia “Fast” innovativa piattaforma di servizi per la stampa

La rivoluzione della stampa a livello nazionale passa ancora una volta per Udine. Dopo lo storico accordo commerciale con Sappi, colosso mondiale per la produzione di carta da stampa, che ha scelto di recente proprio l’azienda friulana come precursore nel nostro Paese e distributore ufficiale per un progetto di dynamic replenishment, Ecopaper di Udine, primo caso assoluto in Italia, da giovedì 28 marzo lancia sul mercato “Fast”. Si tratta di un’innovativa piattaforma che, per usare le parole del presidente dell’azienda leader italiana nel campo della commercializzazione di carta patinata, uso mano e cartone per l’industria grafica, Gian Franco Fabris, «cambierà radicalmente d’ora in poi le modalità di vendita e acquisto della carta».

Ma che cos’è che rende unico “Fast”? In poche parole la semplicità e la velocità, da qui il nome “Fast”, “Veloce”, con cui tutti coloro che dovranno acquistare carta e cartone, dalla grande azienda a chiunque abbia una Partita Iva, avranno a disposizione una piattaforma di servizi, all’indirizzo https://fast.ecopaper.it. Grazie a questo innovativo servizio si potrà vedere in tempo reale lo stock disponibile nella sede di Ecopaper, oppure richiedere un prodotto extra magazzino, come ad esempio dei formati speciali, ma anche dei comuni A3 e A4 (quelli tradizionalmente utilizzati per delle semplici fotocopie, per intenderci) e, alla fine, procedere con l’acquisto.

Già così potrebbe sembrare molto e, invece, l’azienda friulana ha deciso di andare ben oltre l’ormai tradizionale e-commerce, perché il cliente potrà acquistare il prodotto desiderato, sia esso già fisicamente presente o meno, oppure, tramite la piattaforma “Fast code”, dedicata ai clienti accreditati, potrà comprare la merce in conto estimatorio. Il che vuol dire che pagherà solo il consumo effettivo e non, come accade normalmente, ingenti stock di magazzino di carte non compatibili tra di loro.

Non bastassero ancora i vantaggi, a tutto questo si aggiunge una rapidità e una velocizzazione dell’intero processo, dalla valutazione delle offerte all’acquisto della merce. Con “Fast”, infatti, sarà come avere un proprio agente personalizzato sempre a disposizione, visto che in tempo reale si potranno consultare prezzi e tempi di consegna per qualsiasi formato di carta richiesta. «Il cliente – chiarisce il presidente dell’azienda con sede alla Ziu di Udine – potrà aumentare l’efficientamento degli acquisti, così da lasciare tempo per ampliare il proprio core business. Maggiore efficienza degli uffici preventivi e acquisti, infatti, si traduce in un’efficienza finanziaria. Si crea, in poche parole, un maggiore cash flow, il flusso di cassa, per le aziende, creato da un’efficienza di magazzini a costo zero».

Tutto questo è possibile grazie, oltre a una mentalità aziendale sempre più attenta ai mutamenti che il mercato richiede, anche alla solidità economica di una ditta da oltre 40 anni sul mercato. Perché è solo con l’innovazione che si scrive o, per usare una metafora più calzante, si stampa il futuro.