Ecol Studio apre una sede in Svezia, primo passo verso la crescita in Europa

Ecol Studio ha aperto una nuova sede in Svezia, il primo passo di un percorso di crescita verso l’Europa

Ecol Studio, azienda italiana, specializzata in analisi di laboratorio, consulenza e formazione che opera con successo da oltre 36 anni negli ambiti della qualità del prodotto, dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro, apre una società in Svezia.

La Ecol Studio Consulting AB ha inaugurato il proprio ufficio a Lund, nel sud della Svezia a breve distanza da Malmö e facilmente raggiungibile anche da Copenaghen. Avrà come focus lo sviluppo della filiera della carta nei paesi Europei.

Ecol Studio Consulting AB si interfaccerà con il mercato con il consueto approccio consulenziale che caratterizza l’Azienda italiana, da sempre in grado di lasciare ai propri clienti segni tangibili del suo operato. Ecol Studio è un partner in grado di permettere il raggiungimento di importanti risultati in termini di sostenibilità e fare di queste politiche un

vero e proprio vantaggio competitivo per le imprese che credono fortemente in questi valori.

La società è guidata da Consuelo Giordani che, dopo un’esperienza pluridecennale come consulente, Responsabile di Area e dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore Generale proprio in Ecol Studio S.p.A., seguirà i clienti internazionali in collaborazione con il laboratorio e il team MOCA/Carta di Lucca.

“Le numerose società con sedi dislocate in Scandinavia e in tutta Europa, possono da oggi avere un interlocutore unico e progettare con Ecol Studio un’assistenza personalizzata basata sulle esigenze dei diversi siti e dei singoli stati”. Spiega Claudio Fornari, Amministratore di Ecol Studio S.p.A. “Da sempre Ecol Studio si contraddistingue per la sua disponibilità verso le richieste del mercato e la prontezza con la quale riesce a rispondere alle esigenze dei clienti. Avere la possibilità di poter assistere e seguire i nostri clienti presenti in Europa diventa fondamentale per continuare a lavorare in modo efficiente con loro e garantire un servizio efficace e tempestivo”.

Da anni Ecol Studio è punto di riferimento internazionale per i materiali a contatto con gli alimenti in carta e cartone e altri materiali come plastica, vetro e altre matrici, e oggetti mono uso, tematica per la quale è riconosciuta per le sue competenze distintive e per la capacità di offrire servizi innovativi, personalizzati e soluzioni puntuali ad alto valore

aggiunto.

Ecol Studio è da sempre un partner strategico per quelle imprese che mirano a una crescita basata su politiche orientate a uno sviluppo sostenibile. Oggi il brand racchiude tre società italiane che lavorano in sinergia da sedi dislocate nel centro nord della penisola. A questo già collaudato ed efficiente gruppo di lavoro, si aggiunge ora la prima sede internazionale Ecol Studio Consulting AB con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo del business in Europa.

“Questo è solo il primo passo di un processo di internazionalizzazione che Ecol Studio ha avviato proprio allo scopo di confermare la sua posizione di azienda di riferimento per il settore cartario, sia in Italia che nel resto del mondo. Ispirati dalla nostra vision – “Noi insieme ai nostri clienti per un mondo migliore” – lavoriamo sempre con questo obiettivo chiaro e ambizioso che da oggi iniziamo ad esportare con orgoglio anche all’estero! “Non ci resta che dire: “First step to Europe!” E #staytuned”, conclude con entusiasmo e soddisfazione Claudio Fornari.