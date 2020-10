Ecco i vincitori degli ECMA Awards 2020

I giudici dell’European Carton Excellence Awards 2020 hanno incoronato Roku Gin di Van Genechten Packaging come Carton of the Year. Il vincitore è stato annunciato durante la prima cerimonia virtuale in assoluto Carton E-vent & Award il 7 ottobre, ospitata da Pro Carton, l’Associazione europea del produttori di scatole di cartone e cartone e dall’Associazione europea dei produttori di scatole di cartone (ECMA).

Confezione in cartone dell’anno: Roku Gin

La confezione di Roku Gin è stata creata utilizzando cartone di Stora Enso ed è stata scelta come Carton of the Year per l’aspetto estetico, la qualità di stampa e finiture e per l’efficacia nell’espressione della storia del prodotto. La scatola regalo presenta sei angoli, che simboleggiano le sei piante giapponesi usate in Roku, che significa appunto “sei” in giapponese, mentre la stampa a rilievo e il motivo floreale rappresentano la cortesia giapponese. La confezione offre un’eccellente visibilità e protezione del prodotto, educando e attraendo nel contempo il consumatore.

Vincitore per l’innovazione: Re-Fruiter Tray

Il premio per l’innovazione è andato a Re-Fruiter Tray, di Snel BV con cartone di Smurfit Kappa Hoya Papier und Karton. Questa ingegnosa confezione presenta un vassoio a griglia con profilo fustellato e un motivo di elementi angolari uniti a formare una superficie flessibile. La confezione riciclabile protegge la frutta delicata durante il trasporto, eliminando la necessità di vassoi in plastica o pluriball.

Vincitore Save the Planet: Eco Fit Lid

La giuria ha deciso che Eco Fit Lid di Seda International Packaging Group era degno del premio Save the Planet. Il coperchio in cartone sfrutta la nuova tecnologia di fabbricazione del cartone di Stora Enso ed è perfetto per bevande sia calde che fredde, consentendo di bere in sicurezza. È completamente riciclabile e compostabile, dimostrandosi la soluzione sostenibile definitiva per sostituire i coperchi di plastica utilizzati nei fast food.



Vincitori di categoria:

Cibo e bevande, vincitore fibra vergine: Confezione regalo Korpikuusikkon Honey

Cibo e bevande – Fibra vergine

Cadpack ha vinto nella categoria Alimenti e bevande fibra vergine con la propria confezione regalo Korpikuusikkon Honey, realizzata nel materiale Metsä Board. La confezione sfarzosa ha una superficie tattile ed effetti di stampa che esaltano l’esperienza del cliente invitandolo a toccare e sentire.

Cibo e bevande, vincitore fibra riciclata: Enovo Egg Carton

Cibo e bevande – Fibra riciclata

Alzamora Carton Packaging ha vinto nella categoria Alimenti e bevande fibra riciclata con il suo Enovo Egg Carton, realizzato con cartone fabbricato da Baden Board. Questa semplice confezione presenta una base in cellulosa e un coperchio, utilizzando quindi una quantità minima di materiale ma mantenendo un look di alta qualità. Rappresenta un’alternativa sostenibile alle confezioni in plastica per le uova sul mercato, poiché è realizzata con fibre riciclate ed è sia riciclabile che biodegradabile.

Packaging generale, vincitore fibra vergine: ISANA Cosmetics

Packaging generale – Fibra vergine

ISANA Cosmetics, di Edelmann e Stora Enso ha vinto nella categoria Packaging generale fibra vergine grazie al proprio design strutturale e alle finiture sofisticate. La grafica accattivante e la stampa in rilievo sono completate da un’elaborata chiusura superiore che conferisce un tocco estremamente appariscente e sfarzoso che rispecchia le merci contenute.

Packaging generale, vincitore fibra riciclata: Mascherina usa e getta

Packaging generale – Fibra riciclata

La mascherina usa e getta di WEIG Packaging e Moritz J. Weig ha impressionato i giudici nella categoria Packaging generale fibra riciclata. La protezione per bocca e naso utilizza il cartone per rispondere a una delle esigenze in tempo di pandemia, poiché presenta un inserto filtrante in carta che riduce il rischio di trasmissione del virus. Le dimensioni possono essere facilmente regolate per adattarsi a qualunque forma della testa ed è completamente priva di plastica.

Premio del pubblico

Infine, KeelClip™ di Graphic Packaging International è stata votata come vincitrice del Premio del pubblico. Si tratta di una soluzione di packaging in cartone sostenibile per le lattine multipack ed è progettata per sostituire i tradizionali anelli di plastica nocivi per la fauna selvatica. I vantaggi di KeelClip™ non si fermano all’aspetto ambientale, poiché la soluzione presenta un’eccellente maneggevolezza e caratteristiche di distribuzione delle lattine.

Premio del pubblico: KeelClip™

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “Siamo lieti che i problemi causati dalla pandemia globale non abbiano inciso sulla qualità dei prodotti presentati per gli European Carton Excellence Awards. Il numero e la qualità degli articoli presentati sono stati fenomenali e hanno evidenziato la natura versatile del cartone.

“Il cartone rappresenta un’opportunità per tutti noi: è la soluzione migliore nel settore del packaging, poiché è rinnovabile, riciclabile e biodegradabile, risultando quindi un pilastro della moderna economia circolare. Le confezioni in cartone non sono superiori solamente in termini di sostenibilità, ma anche in termini di comunicazione. I premi dimostrano esattamente la capacità delle confezioni in cartone di proteggere e promuovere i marchi nonché di tutelare l’ambiente”.