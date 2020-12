Durst vince due EDP Award 2020 con il sistema Rho 2500 e il software Durst Workflow

Durst è stata premiata con due prestigiosi Award dalla European Digital Press Association grazie a Rho 2500, vincitore per la categoria Best Flatbed/Hybrid Printer >250 mq/h, e al software Durst Workflow, che ha trionfato come Best Workflow Technology.

Gli EDP Award rappresentano un importante riconoscimento per il costante sforzo innovativo di Durst, che punta a diventare fornitore di soluzioni altamente integrate con la strategia “Pixel to Output”. Proprio a conferma di questo impegno, il produttore altoatesino ha recentemente annunciato il lancio di importanti novità tecnologiche, tra cui la rivoluzionaria stampante ad alta velocità P5 350 HS, potenziata col nuovo sistema di automazione Durst Automat™, gli esclusivi software Durst ulteriormente ottimizzati e una gamma di inchiostri LED ancora più ampia, oltre a inedite partnership che rendono Durst Workflow disponibile anche per l’utilizzo su stampanti non Durst.

Nelle motivazioni dei premi assegnati a Durst, il comitato tecnico EDP ha fatto riferimento in particolare alla crescente rilevanza del software di gestione del flusso di lavoro nei moderni sistemi di stampa: “Importante non è solo il dispositivo o il software stesso, ma anche l’impatto di queste soluzioni all’avanguardia sull’efficienza produttiva e sull’attività di operatori e utenti finali”.

“Da sempre la nostra mission è quella di innovare e i premi conferiti da un ente autorevole come EDP rappresentano un importante riconoscimento dei risultati finora raggiunti in questi anni”, ha affermato Manfred Glantschnig, Head of Product Management della divisione Durst Professional Services. “Durst Workflow è uno dei fiori all’occhiello del nostro ecosistema di software. I clienti chiedono sempre più spesso soluzioni all-in-one, che forniamo in linea con la nostra volontà di essere fornitori di soluzioni complete. In un mondo tecnologicamente integrato, anche le stampanti devono cambiare. E noi intendiamo accompagnare i clienti in questo viaggio, offrendo continue innovazioni in ambito di hardware, software, inchiostri e collaborazioni”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questi premi. Lavoriamo costantemente alla costruzione di flussi di lavoro con un approccio end-to-end per offrire soluzioni che mirano al concetto della Smart Factory semplificando produzione e processi. Durst Rho 2500 ha ottenuto questo riconoscimento come stampante ad alta produttività che può essere aggiornata e customizzata a seconda della capacità produttiva richiesta, adattandosi quindi alle specifiche esigenze del cliente“, ha detto Andrea Riccardi, Head of Product Management della divisione Graphics di Durst.