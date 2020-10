Durst acquisisce la maggioranza di Vanguard Digital Printing, leader statunitense nella produzione di stampanti

Vanguard Digital è leader nella produzione di sistemi di stampa per numerosi settori quali: signage, decoration, corporate, industrial e packaging. Con questa acquisizione, Durst amplia ulteriormente il proprio portfolio di stampanti large format con inedite soluzioni. Allo stesso tempo, Vanguard trarrà importanti vantaggi in termini di rete di distribuzione, assistenza globale e risorse tecniche per continuare a sviluppare tecnologie sempre più performanti.

“Vanguard Digital Printing Systems è una realtà in forte espansione che vanta successi consolidati in segmenti di mercato in cui attualmente il marchio Durst non è ancora attivo“, ha dichiarato Tim Saur, Presidente di Durst Nord America. “L’eccellenza di Durst e di Vanguard in ambito di Ricerca & Sviluppo, consulenza e assistenza tecnica e servizio al cliente, fa sì che questo accordo si fondi su una complementarietà fortemente sinergica”.

A partire dal 1º ottobre 2020 la nuova società opererà con il nome di Vanguard Durst Digital Printing Systems; David Cich manterrà la carica di CEO e Jim Peterson quella di Vice President of Sales.

“Entrando a far parte del Gruppo Durst avremo l’opportunità di arricchire il nostro già ampio catalogo di sistemi di stampa UV proponendolo al mercato mondiale”, ha affermato David Cich, CEO di Vanguard Durst Digital Printing Systems.

“Grazie alle loro peculiarità, i sistemi di stampa Vanguard si sono affermati con successo nel mercato del Nord America“, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e co-proprietario del Durst Group. “Nonostante la pandemia globale, stiamo sviluppando strategie a lungo termine investendo nel mercato della grafica large format. Il know how tecnico di Durst sicuramente contribuirà a rendere i sistemi Vanguard ancora più trasversali e prestazionali. Siamo certi che il mercato americano presidiato da Vanguard potrà presto apprezzare cosa significa far parte della famiglia Durst”.