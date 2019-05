Durst a Fespa con nuove stampanti P5, soluzioni software modulari e servizi per il grande formato

Durst è presente a FESPA 2019 con le nuove stampanti P5 350 e P5 210 rivolte agli specialisti del grande formato e basate sulla rivoluzionaria piattaforma tecnologica P5. E ancora. Famiglia P5 potenziata anche con il modello P5 250 HS, progettato in una nuova realese ulteriormente ottimizzata.

Oltre alle nuove stampanti, tra le novità Durst in fiera le soluzioni software modulari proprietarie Durst Workflow, Durst Analytics e Durst Smart Shop, che assicurano ai clienti un’unità di produzione automatizzata “from pixel to output”. Completano l’offerta i servizi di consulenza, formazione e integrazione erogati da Durst Professional Services.

“P5 è la piattaforma tecnologica ed innovativa sviluppata da Durst per i professionisti del large format”, ha dichiarato Christoph Gamper, CEO e comproprietario del Gruppo Durst. “Nel 2018, abbiamo stabilito nuovi standard di qualità con la P5 250 HS e, nel frattempo, abbiamo sviluppato nuove soluzioni di stampa per ottimizzare i processi dei nostri clienti. A FESPA 2019, abbiamo presentato il portafoglio Durst P5 ampliato con nuove stampanti ibride, software di workflow e analisi integrati e feautures opzionali con soluzioni di prestampa e webshop”.

P5 350/210 – La nuova versatilità

Con P5 350 (luce fino a 3,5 m) e P5 210 (luce fino a 2,1 m), Durst amplia il portafoglio P5 con due nuove soluzioni ibride. Questi sistemi fissano inediti standard in termini di flessibilità e versatilità, in quanto possono stampare su supporti rigidi e in rotolo. Con l’esclusiva opzione multiroll per P5 350/210, gli utenti possono persino caricare le bobine anche durante la stampa, così da ridurre i tempi di impostazione ed aumentare l’efficienza. Le stampanti sono dotate di tecnologia LED a basso consumo energetico e vengono fornite con il software Durst Workflow Print e lo strumento di monitoraggio Durst Analytics integrati. Entrambi i modelli offrono la massima qualità fino a 1200 dpi, opzioni multi-track per la stampa di massimo 6 pannelli in parallelo, rilevamento automatico della larghezza e dello spessore dei supporti, piani con rulli pieghevoli e scorrevoli ed un sistema di ricarica inchiostro sicuro. Inoltre, possono essere dotati di periferiche per un’automazione a ¾ o completa.

P5 250/200 HS: la nuova produttività

Con l’ulteriore sviluppo della serie HS, la gamma P5 offre due sistemi di stampa industriale con luce fino a 2,5 m. P5 250 HS e P5 200 HS sono dotate della tecnologia MEMS per le teste di stampa e permettono di ottenere una qualità 5 volte più elevata a velocità fino a 600 m²/h. Questi sistemi possono stampare su supporti rigidi e in bobina anche fronte / retro. Inoltre, sono equipaggiati con il software Durst Workflow Print integrato e lo strumento di monitoraggio Durst Analytics. Oltre alla massima qualità fino a 1.200 dpi, P5 250 HS e P5 200 HS offrono opzioni dualtrack per pannelli e un sistema di ricarica inchiostro sicuro e possono essere dotate di periferiche per un’automazione a ¾ o completa.

Gli inchiostri per le stampanti P5

Durst offre quattro tipologie di inchiostro per le stampanti P5: Inchiostro Durst Rigid LED, Inchiostro Durst Roll LED, Inchiostro P5 Premium WG, Inchiostro P5 POP HS contraddistinti da ampia gamma colori, elevata stabilità, varietà di applicazioni e basso consumo.

Ecosistema software Durst

Tutte le P5 sono dotate della nuova soluzione software di produzione Durst Workflow Print e dello strumento di monitoraggio Durst Analytics. Ciò permette a queste stampanti di iniziare a produrre sin dal primo giorno. Durst offre anche una soluzione upgradabile per l’integrazione di un sistema di e-commerce grazie a Durst Smart Shop. Tutto il software Durst può essere esteso e gestito modularmente tramite un’interfaccia utente basata sul web.