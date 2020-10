DuPont Image Solutions non parteciperà a Drupa 2021

DuPont Image Solutions ha annullato la propria partecipazione alla Drupa 2021. La continua incertezza provocata dall’evoluzione della pandemia di COVID-19 ha obbligato DuPont Image Solutions ad annulare la propria partecipazione a Drupa 2021. La tutela e la protezione dei propri dipendenti, partners e clienti è un principio fondamentale di DuPont, che spinge l’azienda a dare la massima priorità alla sicurezza prima di qualsiasi altro aspetto. Drupa è stato e continuerà ad essere un evento chiave per il settore della stampa, a cui DuPont Image Solutions ha sempre partecipato e sostenuto con entusiasmo. Alla luce della minaccia continua rappresentata dal COVID-19, DuPont Image Solutions intende esplorare nuovi modi per collegarsi virtualmente in modo creativo e responsabile, allo scopo di sviluppare le proprie relazioni e condividere le innovazioni tecniche realizzate attraverso la propria linea di prodotti DuPont™ Cyrel® e DuPont™ Artistri®.