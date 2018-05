Due nuovi area manager per Grafikontrol

Zeno Zonato e Federica Draghi sono i due nuovi area manager che vanno a implementare la squadra di Grafikontrol, in crescita da tutti i punti di vista



Grafikontrol ha ufficializzato la nomina di due nuovi area manager nella propria organizzazione commerciale. Zeno Zonato è entrato in azienda a inizio anno con il ruolo di area manager Nord America, Sud Africa e parte dell’Europa e Federica Draghi, entrata in azienda lo scorso anno, da maggio è diventata area manager costruttori.

Zeno Zonato ha maturato una solida esperienza nel settore converting per la sua attività dirigenziale presso Laem System e in Grafikontrol si occupa del mercato grafico e converting di tutto il Nord America (Stai Uniti, Canada e Messico), del Sud Africa, Turchia oltre a Benelux e parte Ovest dell’Italia. “Il mercato del Nord America è molto importante per noi”, afferma Zeno Zonato.

“Il mercato degli Stati Uniti è da consolidare, abbiamo molte installazioni da seguire e in molti casi da aggiornare con soluzioni di retrofit”.

Con una solida conoscenza dei materiali (in particolare film, polipropilene e alluminio), taglierine, ribobinatrici e sistemi di pallettizzazione, Zeno Zonato completa ora la sua conoscenza delle procedure di converting con il controllo di qualità. La sua sfida sarà quella di combinare la gestione di aree geografiche di mercato diverse, con la responsabilità di seguire le applicazioni di controllo qualità su estrusione ed etichette in tutti i mercati.

Federica Draghi è la nuova area manager costruttori, un ruolo nuovo, che comporta la relazione con tutti i costruttori di macchine flessografiche e rotocalco e la gestione di tutte le tematiche relative all’integrazione dei sistemi Grafikontrol sulle rotative. Entrata in azienda un anno fa, fresca di laurea, come assistente di direzione, si è distinta per le sue capacità al punto da essere promossa area manager con questo ruolo delicato.

“La figura femminile in ruoli manageriali è una novità in casa Grafikontrol, così come lo è anche nel mercato in generale”, afferma Federica Draghi. “Io mi sento pronta a raccogliere la sfida di approcciare un settore nuovo, dove è importante consolidare il rapporto fiduciario col costruttore e trovare il giusto equilibrio nel collegamento tra costruttore e cliente finale”.