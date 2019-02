Fra le note di maggiore interesse della Print4All Conference del 21-22 marzo, spicca il keynote di Enrico Peroni, Brand Design Manager Ducati. Nell’intervento conclusivo della prima giornata, “Ducati: la gestione del printing vista da un brand globale”, Peroni presenterà la complessa ed affascinante gestione di un marchio evocativo e dal fortissimo posizionamento, con la strategia mirata a comunicare l’identità che, partendo dalle motociclette e dagli accessori, arriva a connotare un intero stile di vita.

Questa attività si avvale di una gamma molto ampia di prodotti stampati: dai grandi formati degli allestimenti visual dei punti vendita, degli stand fieristici e degli eventi di presentazione, alle funzioni più tradizionali come brochure e cataloghi, le confezioni di caschi, accessori, ricambi e dei capi d’abbigliamento tecnico marchiati Ducati, fino agli imballi che proteggono e firmano le culle metalliche in cui sono trasportate le motociclette. Tutte declinazioni che, in parallelo con le presenze sui diversi canali digitali, devono risultare coerenti fra loro, funzionali all’affermazione della brand identity e del sistema di valori che parte dalla moto, prodotto “core” dell’azienda, e costruisce intorno un mondo di esperienze, di community di prodotti collaterali e di servizi.

Una simile strategia vale per un top brand come Ducati e, allo stesso modo, in debita scala – come evidenzierà Peroni nel suo keynote -, è applicabile ad ogni realtà aziendale che deve presentarsi con un’identità coerente in tutti i touch point e in tutti gli altri momenti di comunicazione e visione del brand.