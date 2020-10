DS Smith lancia una nuova strategia di sostenibilità ‘Per il Presente e per il Futuro’

Attraverso il suo approccio innovativo ‘Per il Presente e per il Futuro’ a due fasi, DS Smith continuerà a concentrarsi sulla transizione verso un’economia circolare collaborando con clienti, comunità, governi e opinion leader per favorire il riciclo e rigenerare i sistemi naturali. Continuerà a concentrarsi sulla riduzione di CO₂, proteggendo la biodiversità e riducendo il consumo di acqua.

“E’ fondamentale che la nostra spinta a ridefinire il packaging continui a porre la circolarità al centro del nostro business, in quanto fornitori di soluzioni che rispondono alle nuove esigenze di un mondo in continua evoluzione. La nuova strategia ci consente di andare oltre il nostro solido modello di business circolare, permettendoci di fornire più soluzioni sostenibili ai nostri clienti e alla società in generale, sostituendo la plastica, abbattendo le emissioni di CO₂ dalla nostra supply chain e fornendo soluzioni di riciclo alternative”, dice Miles Roberts, CEO di DS Smith.



La strategia definisce quattro pilastri fondamentali, insieme a un impegno costante per ridurre le emissioni di CO₂ del 30% rispetto al 2015 e ad una tutela delle foreste e della biodiversità in cui opera. Le aree chiave della strategia guideranno la crescita sostenibile di DS Smith attraverso i suoi ambiziosi obiettivi:

Chiusura del ciclo attraverso una migliore progettazione – Entro il 2023, produrrà imballaggi riciclabili o riutilizzabili al 100% e il suo obiettivo è il riciclo o il riutilizzo di tutti i suoi imballaggi entro il 2030

– Entro il 2023, produrrà imballaggi riciclabili o riutilizzabili al 100% e il suo obiettivo è il riciclo o il riutilizzo di tutti i suoi imballaggi entro il 2030 Proteggere le risorse naturali sfruttando ogni fibra – Entro il 2025, ottimizzerà l’uso della fibra per le singole catene di approvvigionamento nel 100% delle sue nuove soluzioni di imballaggio ed entro il 2030 mira a ottimizzare ogni fibra per tutte le catene di approvvigionamento

– Entro il 2025, ottimizzerà l’uso della fibra per le singole catene di approvvigionamento nel 100% delle sue nuove soluzioni di imballaggio ed entro il 2030 mira a ottimizzare ogni fibra per tutte le catene di approvvigionamento Ridurre rifiuti e inquinamento attraverso soluzioni circolari – Entro il 2025 eliminerà 1 miliardo di pezzi di plastica dagli scaffali dei supermercati, toglierà 250.000 camion dalla strada e lavorerà con i partner per trovare soluzioni per gli imballaggi difficili da riciclare. Nel frattempo, entro il 2030 mira a utilizzare gli imballaggi e il riciclo per rendere possibile l’economia circolare, sostituendo plastica, riducendo le emissioni di carbonio dei clienti ed eliminando i rifiuti di imballaggio dei consumatori

– Entro il 2025 eliminerà 1 miliardo di pezzi di plastica dagli scaffali dei supermercati, toglierà 250.000 camion dalla strada e lavorerà con i partner per trovare soluzioni per gli imballaggi difficili da riciclare. Nel frattempo, entro il 2030 mira a utilizzare gli imballaggi e il riciclo per rendere possibile l’economia circolare, sostituendo plastica, riducendo le emissioni di carbonio dei clienti ed eliminando i rifiuti di imballaggio dei consumatori Offrire strumenti alle persone per condurre la transizione verso un’economia circolare – Entro il 2025 coinvolgerà il 100% del suo personale nell’economia circolare, ed entro il 2030 coinvolgerà 5 milioni di persone nell’adozione di stili di vita adeguati.

“Per il Presente e Per il Futuro’ posiziona DS Smith in prima linea nel settore del packaging e definisce una chiara tabella di marcia per affrontare le sfide immediate, lavorando allo stesso tempo per soddisfare le esigenze della prossima generazione, creando soluzioni in linea con i principi dell’economia circolare. Adottando un approccio di sistema completo, abbiamo un’enorme opportunità di compiere progressi significativi rispetto alle nostre responsabilità ambientali, sociali e di governance”, ha commentato Wouter van Tol, Head of Sustainability, Community and Government Affairs.



A seguito di progressi misurabili rispetto ai suoi nove obiettivi di sostenibilità a lungo termine, la Strategia di sostenibilità ‘Per il Presente e Per il Futuro’ è stata introdotta come parte di una visione e di una revisione strategica per raggiungere il titolo di fornitore leader di imballaggi sostenibili. L’anno scorso, DS Smith ha raggiunto una serie di traguardi di sostenibilità, tra cui una riduzione dell’11% delle emissioni nel 2019 rispetto al 2015 su base omogenea e il 100% di coinvolgimento nei programmi della comunità in tutto il suo sito che impiega più di 50 persone.

Come azienda leader mondiale nel packaging, ha prodotto oltre 17 miliardi di scatole nel 2019/20 ed è il più grande riciclatore di carta e cartone d’Europa, gestendo 6 milioni di tonnellate all’anno e riciclando più di quanto consumato. DS Smith è uno dei 16 Partner Strategici della Ellen MacArthur Foundation – l’autorità globale riconosciuta sull’economia circolare.