Drupalive: nuove sessioni web live e spunti nell’area conferenze

Il 17 novembre, nuove conferenze e video saranno online sulla piattaforma digitale drupa preview. Relatori internazionali come Jack Stratten, Fons Put o Deborah Corn presenteranno argomenti di tendenza del settore e daranno ai partecipanti l’opportunità di interagire con loro facendo domande durante le sessioni web dal vivo. Ulteriori spunti arriveranno dall’area conferenze con brevi presentazioni nell’ambito dei forum speciali di drupa. Relatori come Achim Halpaap o Michael Gale condividono idee per il futuro dell’industria della stampa.

I partecipanti interessati possono registrarsi gratuitamente per le nuove sessioni web in diretta all’anteprima drupa tramite il link https://preview.drupa.com/17Nov2020. Verranno discussi argomenti rilevanti per il settore come la stampa inkjet, le tendenze per il settore degli imballaggi e le tecnologie additive. Anche la consulente strategica Kristin Kain parteciperà di nuovo insieme a Marco Kersch di Bertelsmann Group per affrontare la questione di come la stampa possa sopravvivere in un mondo digitale.

Alle 15.50 è previsto un intervento di Andrea Briganti, direttore di Acimga e della Federazione Carta e Grafica.

Oltre agli stimolanti interventi dalle aree esposizioni e conferenze, continueranno a essere disponibili le opzioni di matchmaking. Sulla Networking Plaza, drupa Matchmaking riunisce visitatori ed espositori: inserendo aree particolari di interesse e utilizzando ampie funzioni di filtro, trova contatti con potenziali parti interessate o fornitori. Dopo aver fissato un appuntamento, è possibile tenere incontri in una stanza virtuale tramite chiamata audio o video.

Per maggiori dettagli sull’anteprima drupa, consultare il sito https://preview.drupa.com

Per iscrizioni gratuite alla piattaforma e alle sessioni web live: https://preview.drupa.com/en/Registration