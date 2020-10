Display Days di Polyedra (27-30 ottobre Milano)

La Demo Room di Polyedra a Milano apre le porte alla prima edizione dei Display Days, il nuovo esclusivo format di incontri in presenza dedicati a clienti e prospect del settore grafico, in programma dal 27 al 30 ottobre 2020. Otto moduli della durata di 3 ore ciascuno, schedulati in 4 giorni, durante i quali gli ospiti, in piccoli gruppi, avranno la possibilità di assistere all’intero workflow di produzione di box ed espositori di alta qualità con le tecnologie di ultima generazione proposte dalla divisione VisualCom di Polyedra.

Tra i sistemi in funzione per tutta la durata dei Display Days, HP LATEX R2000 per la stampa diretta su supporti rigidi, che assicura colori brillanti ed eccellente gestione del bianco. E ancora, la nuova Xerox Versant 180, stampante laser di piccolo formato rinomata per la sua elevata qualità e funzionalità all’avanguardia, equipaggiata con il sistema brevettato Biancodigitale®. Questa tecnologia modulare prevede l’installazione di un carrello estraibile caricato con inchiostri speciali che permettono la nobilitazione diretta, ottimizzando la produzione. A completare il flusso di lavoro, coordinato dal software di progettazione EngView, il plotter evoluto flatbed SUMMA F con testa modulare per alloggiare fino a 3 utensili contemporaneamente, che assicura tagli di estrema precisione grazie alla combinazione di controllo digitale e meccanico della profondità e della pressione. Inoltre un set di cordonatori, utensili di varie tipologie ed una fresa da 1kw ne fanno una scelta ideale per tutti i settori grafici ed industriali.

Durante l’evento tutte le applicazioni saranno realizzate con i migliori supporti selezionati all’interno del vasto catalogo delle divisioni Visual e Print di Polyedra. In particolare saranno utilizzati cartone alveolare e microonda, cartoncini in pura cellulosa e kraft per la creazione di oggetti originali, eleganti, seducenti e al tempo stesso ecocompatibili. Progetti di facile produzione, realizzabili in piccole tirature e personalizzabili singolarmente per adattarsi alle richieste di un mercato sempre più esigente e just in time.

Tutte le tecnologie protagoniste dei Display Days saranno introdotte ai partecipanti con una dettagliata presentazione delle principali caratteristiche e funzionalità a cura dei product manager di Polyedra e del management dei brand rappresentati. Un evento che rappresenta un’occasione, anche in assenza di fiere e saloni, di interfacciarsi personalmente con clienti e prospect permettendo loro di toccare con mano le novità di mercato quali strumenti per ampliare il proprio business con applicazioni innovative.

Le sessioni, riservate a gruppi di massimo 10 partecipanti, si svolgeranno nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della diffusione del virus Covid-19 che prevedono la misurazione della temperatura in ingresso, l’obbligo di utilizzo della mascherina, il distanziamento sociale, l’utilizzo di gel disinfettanti, la costante sanificazione degli ambienti e la segnaletica di flusso. Per accedere ai Display Days è necessario registrarsi.

Inaugurata nel 2019, la Demo Room di Polyedra ospita tutte le più recenti tecnologie di stampa e taglio per la gestione dell’intero workflow. Qui vengono abitualmente organizzate dimostrazioni personalizzate rivolte a clienti interessati all’acquisto, training formativi ed eventi tematici in sinergia con la divisione Print & Packaging.