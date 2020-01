Digital Publishing Explorers presenta “Mind the Gap”

MIND THE GAP, il titolo di questa edizione che si terrà a Milano (Università Bicocca) il prossimo 4 aprile, ricorda, a tutte le figure che si occupano di creatività e comunicazione, l’importanza di restare aggiornati e fare formazione continua per utilizzare al meglio gli strumenti digitali che si hanno a disposizione quotidianamente.

Senza questa importante attività: aggiornamento e formazione, si rischia di creare un “gap” pericoloso e sempre più difficile da colmare.

Un rischio per qualunque azienda o professionista che deve far emergere la propria professionalità dal rumore di fondo nel quale siamo immersi.

Focus di questa edizione:

• Intelligenza artificiale

• Realtà aumentata

• Editoria digitale

• Novità del mondo social

• Strategie e strumenti per comunicare

Il digitale non è più solo una scelta. Usare il digitale significa padroneggiare un universo di competenze in continua evoluzione ed espansione.

Mai come adesso è il momento giusto per diventare esploratori digitali con DPE: il laboratorio che, a partire dai bisogni reali, genera e rafforza le tue competenze digitali.

L’evento nato per esplorare, capire e ottenere il massimo dalla strategia digitale integrata: carta, web, social network, eBook e App. Partecipare al Digital Publishing Explorers è essenziale per capire l’evoluzione della comunicazione oggi e scoprire quella che ti aspetta nel prossimo futuro.

L’unico evento in Italia con l’obiettivo di formare ed ispirare i professionisti della comunicazione digitale. Un incontro annuale in cui trovare strategie e strumenti da sfruttare nel proprio business.

L’evento nasce dall’idea di Michela Di Stefano, digital trainer, AdobeGuru e titolare del network Studio 361° di Brescia.

Studio 361° è una realtà professionale costituita da un Network di professionisti, altamente specializzati, che collaborano in sinergia e mettono a disposizione la loro professionalità nell’ambito della comunicazione digitale integrata.

Le attività sviluppate dal network si rivolgono ad aziende, agenzie di comunicazione, tipografie ed Istituti di formazione, ma anche a strutture che organizzano eventi specifici nei settori della formazione professionale su prodotti Adobe Creative Cloud, consulenza web, progettazione e consulenza grafica, editoria sia cartacea che digitale e realizzazione di applicazioni per tablets e smartphones, sia in ambiente iOS che Android.

Studio 361° è il punto di riferimento in Italia per le Aziende che desiderano conoscere e sfruttare il nuovo mercato dell’Editoria Digitale e delle nuove strategie di comunicazione digitale.

A chi è rivolto

Aziende e agenzie di comunicazione

L’evento è ideale per le aziende e le agenzie che vogliono potenziare i loro reparti e formare i loro dipendenti. Inoltre c’è la possibilità di conoscere Aziende e professionisti preparati a cui affidarsi per raggiungere Cienti strategici.

Freelance o Dipendenti

Incontro ideale per perfezionare e potenziare le proprie competenze professionali. Oltre alla panoramica degli aggiornamenti del settore, è possibile approfondire con delle MasterClass per ottenere una preparazione completa da sfruttare per la propria crescita professionale.

Direttori Marketing e Imprenditori

Il DPE permette di scoprire nuovi strumenti di marketing da sfruttare all’interno dell’Azienda. Conoscere e farsi conoscere grazie ai nuovi strumenti di comunicazione e offrire nuove idee al settore vendite. Queste sono solo alcune delle possibilità offerte da questa giornata. Presente e futuro della strategia da digitale integrata sono qui.

Modalità di svolgimento

L’agenda prevede la scelta di 2 percorsi con biglietto d’iscrizione

differenziato.

IL PERCORSO “SCOPRI e ISPIRATI” con posto a sedere in platea per tutto il giorno

La giornata sarà un susseguirsi di interventi della durata di 30 minuti cadauno,

con un momento dedicato alle testimonianze di aziende che hanno già

sperimentato l’utilizzo della strategia digitale integrata nel proprio business

e che mostreranno delle Case study nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13.00,

prima della pausa pranzo.

IL PERCORSO “MASTERCLASS”

Le MasterClass sono incontri di approfondimento tecnico, della durata di 1,5 o 3

ore durante le quali è possibile seguire dei workshop tecnici a tema.

Chi partecipa alle MasterClass può fruire dei contenuti svolti in platea attraverso

la registrazione in differita degli stessi.

Pausa pranzo per incontrare gli sponsor e fare networking con i professionisti

presenti alla giornata.

Coffee break a metà mattina e metà pomeriggio, ma possibilità di accedere

all’area caffè anche durante tutta la giornata.

Anche in questa edizione tutti gli interventi del percorso “Scopri e ispirati”

saranno registrati e forniti a tutti i partecipanti nei giorni successivi all’evento.

Per info e registrazioni: https://www.digitalpublishingexplorers.it