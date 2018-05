La nuova macchina COMPLETA 350 presentata dall’azienda milanese De Rossi Vittoriano Srl nasce grazie ai tanti anni di esperienza a contatto diretto con gli operatori delle macchine rotative. Produzioni sempre più complesse, richiedono l’impiego simultaneo di svariate tecnologie, e il concetto costruttivo di Completa è proprio quello di dare la possibilità di creare la migliore configurazione per ogni tipologia di lavoro, adattando su una stessa linea unità di stampa flexo, fustellatura, accoppiatura di materiali, nobilitazioni degli stampati (come ad esempio stampa a freddo e multistrato) e molto altro ancora.

Grazie al “ricettario” della macchina è possibile salvare le impostazioni di ogni lavoro (tiri della carta, correzione sul controllo di registro ecc…) con assoluta precisione, per poterle caricare in un secondo momento al ripetersi dello stesso.

COMPLETA 350 è una soluzione modulare e studiata in maniera tale da poter spostare e posizionare i singoli gruppi su tutta la lunghezza della macchina creando una pressoché infinita possibilità di combinazione per ogni lavoro richiesto; inoltre è predisposta all’aggiunta di ulteriori unità, con costi limitati.

“Siamo di fronte all’estremizzazione della personalizzazione”, dice Fabio Aimi, marketing manager di De Rossi Vittoriano Srl “studiamo la macchina insieme al cliente e la realizziamo in base alle sue specifiche esigenze. Da 45 anni immaginiamo progettiamo e realizziamo attrezzature e macchine rotative per il settore della stampa e non solo, nella nostra sede di Paderno Dugnano (Milano), trasformando da sempre le richieste dei nostri clienti in soluzioni intelligenti. COMPLETA 350 nasce proprio dall’esigenza che abbiamo riscontrato di poter adattare la macchina a diversi lavori. Per questo motivo l’aggiunta futura di gruppi sulla macchina è facilitata non solo dal punto di vista tecnico ma anche da quello economico.”

COMPLETA 350 è concepita per inserire fino a 12 unità tra gruppi fustella, ribobinatori/sbobinatori, tappetini elettrostatici, gruppi stampa, miniflexo digitale, teste laser, testine inkjet. La COMPLETA 350 può essere certificata per INDUSTRIA 4.0. La macchina può anche comunicare con il sistema aziendale, fornendo diverse informazioni sul tipo di produzione come ad esempio: cosa si sta producendo, velocità media di produzione, fermate (N° e durata) quantità prodotta e quanto mancherebbe alla fine della produzione se si procedesse a quella velocità.