Damiano Merlo è il nuovo Sales Manager Italia di Guandong

Con una ventennale esperienza nel mondo della distribuzione di supporti per la stampa e con un focus in ambito offset e industriale, Damiano Merlo – classe ’77 – entra a far parte di Guandong con il ruolo di Sales Manager Italia – Divisione Smart Advertising & Industry. Proprio nei mesi scorsi, e più precisamente a Fespa 2019, Guandong ha presentato la Digital Collection, un catalogo completamente rinnovato che ai supporti per il Large Format Digital Printing affianca la nuova Smart Product Line con soluzioni per il mondo dell’industria e della smart decoration.

Damiano Merlo avrà come task principale quello di sviluppare ulteriormente questo mercato in Italia, che presenta grandi potenzialità. “Dopo l’arrivo a inizio anno di Nicola Landoni in qualità di Area Manager Italia per la divisione Wide Format, l’ingresso di Damiano nella famiglia Guandong conferma la nostra volontà di concentrarci fortemente sullo sviluppo di mercati paralleli”, spiega Daniele Faoro, amministratore delegato di Guandong, che anni fa ha già avuto occasione di lavorare con Merlo. “Damiano è un professionista estremamente apprezzato e stimato nel settore. Sono certo che porterà nuove opportunità di business, così come nuove idee e stimoli in linea con la filosofia Guandong votata alla costante evoluzione”. Tra i prodotti di punta della Smart Product Line, i nuovi brand Mr Bordon e Mr Magnus. Il primo anticipa il ritorno della lavagna magnetica riscrivibile in veste completamente rinnovata; il secondo comprende un’ampia scelta di prodotti magnetici e non per stampe Digital Laser e Digital Offset. A questi si affianca la gamma M&F (Magnet&Ferro), per la realizzazione di vere e proprie pareti magnetiche con soluzioni ad alto tasso di innovazione.

“Da anni siamo promotori di un processo di culturalizzazione lungo tutta la filiera; ciò ci ha permesso di renderci conto che le applicazioni realizzate ad oggi sono solo una piccolissima parte del potenziale di questo mercato. Vogliamo quindi proseguire in questa direzione, ampliando il target a nuove figure professionali, dagli architetti e designer fino agli utenti finali, raggiunti attraverso i distributori di carta e materiali per ufficio e cancelleria”, spiega Faoro.

Una mission che l’azienda ha saputo comunicare chiaramente al mercato, come conferma lo stesso Merlo: “Conosco da tempo Guandong per l’ottima reputazione che vanta in Italia e in Europa. Fin dai primi incontri in azienda ho respirato la passione e l’entusiasmo che lega tutto il team: mai visto un ambiente così motivante e dinamico. Ecco che davanti a queste premesse, non potevo che cogliere l’opportunità di affrontare questa nuova sfida professionale entrando a far parte di una squadra così stimolante”.