Dal mercato francese all’ecommerce: Adesa, una storia di successo sostenuta dalle tecnologie OMET

Fondata nel 1963, Adesa Etiquettes Adhésives è stata un riferimento nel settore delle etichette autoadesive per 3 generazioni. Situata nella regione di Gard, nella Francia meridionale, Adesa ha una sede di 7200 metri quadrati attrezzata per soddisfare qualsiasi esigenza del mercato grazie ad un parco macchine diversificato e innovativo (digitale, offset, serigrafia, flessografia, finitura e taglio). La produzione di etichette adesive è diretta a tutti i settori: alimentari, farmacia, cosmetici, profumi, industria, vernici, igiene, settore automobilistico. Una storia di successo che viene raccontata in questa intervista da Ludovic Martin, Adesa Chief Marketing Officer.

Come inizia la storia di Adesa, e come si sviluppa nel corso degli anni?



“La società è stata fondata da Bruno Carugati, proprietario della società Gravimpress (produttore di etichette non adesive) insieme a suo figlio, Alain. Dal 1963 al 1974, la società è cresciuta a Parigi. Poi, Bruno e Alain Carugati hanno deciso di trasferire l’attività nel sud della Francia, vicino alla città di Nîmes. La maggior parte dei dipendenti ha seguito l’azienda e si è stabilita nel sud della Francia.

Alla fine del 1990, la terza generazione della famiglia Carugati (Chrysé Passebois e Brice Carugati, i figli di Alain) inizia a guidare l’azienda verso l’era digitale. Nel 2019, la società si trasferisce in una nuova sede a pochi chilometri da quella precedente”.

Quali sono stati i momenti fondamentali dello sviluppo dell’azienda dal punto di vista del mercato?



“Il trasferimento del 1974 nel sud della Francia è stato pianificato per avvicinarsi ai produttori di vino. Nel 2001, Adesa è stata una delle prime aziende ad impiegare tecnologie di stampa digitale con HP Indigo (WS4000).

Il 2009 è stato l’anno dell’acquisizione della società francese Coquelicot, specializzata in imballaggi di lusso, e il 2014 quello del lancio di AdesaWeb, piattaforma B2B di eCommerce.

Nel 2017 Adesa lancia anche Smartlabel, piattaforma eCommerce B2C/B2B e nel 2018 apre il primo negozio web-to-print su Amazon. Nel 2019 è partita anche l’API dedicata alla produzione automatizzata di etichette e adesivi, e c’è stato un nuovo trasferimento di sede”.

Come e quando avete iniziato a valutare la tecnologia OMET per il vostro reparto produttivo?



“Nel 2017, abbiamo deciso di rinnovare interamente il nostro parco macchine flexo. OMET era nella lista, abbiamo fatto un benchmark e OMET ha vinto. Nel 2018 abbiamo installato una OMET X5 9 colori e nel 2019 una OMET X5 8 colori”.

Perché avete scelto la tecnologia OMET e quali altri produttori avete valutato

“Abbiamo valutato i maggiori operatori del mercato e come spesso accade, la scelta è dipesa dal rapporto qualità/prezzo”.

La tecnologia OMET in che modo contribuisce a far crescere il vostro business?

“Le due linee OMET hanno permesso ad Adesa di crescere nel mercato alimentare e cosmetico, dove sono richieste ampie tirature, stampa ad alta velocità ed elevata consistenza dei colori”.

Su quali lavori state puntando attualmente?

“Abbiamo in produzione diversi tipi di lavori sui macchinari OMET, principalmente etichette per l’industria agroalimentare (sale, spezie …) e cosmetica (profumi, creme …)”.

Su che tipo di materiali state stampando?

“Stampiamo su supporti in carta, polipropilene o PE”.

Quali altre macchine avete in produzione?

“Possediamo 3 macchine da stampa HP Indigo, 1 inkjet Durst, 3 macchine con taglio laser, 1 macchina serigrafica, 1 con gruppo hot foil e varie opzioni di finitura”.

Quante persone lavorano in Adesa?

“Oggi nella nostra azienda conta oltre 75 dipendenti. La sede attuale occupa circa 4000 metri quadrati, di cui 600 già occupati attualmente e 600 pronti a ospitare i futuri uffici”.

Quali volumi di produzione avete ogni anno?

“Produciamo oltre 500.000.000 di etichette all’anno e siamo in grado di stampare ed evadere oltre 150 ordini al giorno, in tempi molto brevi. Su internet, garantiamo la consegna il giorno successivo tramite il nostro sito Web www.smartlabel.com“.

Quali sono i vostri progetti futuri?

“Abbiamo in programma di rafforzare la nostra posizione in ambito digitale, attraverso la nostra piattaforma di e-commerce e le nostre API. Intendiamo inoltre rafforzare la nostra presenza commerciale nel sud della Francia per potenziare la nostra crescita”.