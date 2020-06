Da Sofidel “Nicky Defend” asciugamano in carta monouso

Il Gruppo Cartario Sofidel ha presentato Nicky Defend, gli asciugamani monouso in carta con lozione antibatterica pensati per il mercato Consumer e specificamente sviluppati per favorire un corretto livello di igiene.

Un tema, quello dell’igiene, sempre più centrale per il Gruppo, tanto più in un momento in cui l’emergenza legata alla pandemia da coronavirus Covid-19 ha richiamato l’attenzione delle opinioni pubbliche – come fatto, tra gli altri, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e da alcune Autorità Sanitarie in vari Paesi – su come l’utilizzo di prodotti in carta monouso possa costituire un utile presidio per una corretta igiene delle persone e degli ambienti.

Generalmente utilizzati negli ambienti pubblici o di lavoro (“Away-from-Home”), gli asciugamani monouso fanno oggi il loro ingresso nelle case e, grazie alle caratteristiche di morbidezza, resistenza e assorbimento, possono sostituire l’abituale asciugamano in stoffa per l’asciugatura delle mani.

In particolare, l’asciugamano monouso antibatterico è studiato per trattenere germi e batteri presenti sulle mani bagnate, contrastandone la moltiplicazione e il tipo di confezionamento a interfoliazione degli asciugamani (che consente l’estrazione di un asciugamano alla volta) aiuta a garantire un prodotto integro da eventuali contaminazioni esterne. Di fatto, un modo per innalzare ancora gli standard di igiene della persona e degli ambienti domestici.

Grazie alla tecnologia DissolveTech, inoltre, l’asciugamano Nicky Defend è biodegradabile al 100% e può essere gettato singolarmente nel WC dopo l’uso. È infatti in grado di spappolarsi in acqua come una carta igienica tradizionale, senza creare intasi e senza che germi e batteri si disperdano nell’aria e nell’ambiente, contribuendo così ulteriormente a offrire livelli elevati di igiene e comodità.

Il prodotto è già disponibile nei punti vendita della Grande Distribuzione in tutta Italia (fra i quali, Acqua & Sapone, Carrefour, Conad, Coop, Gruppo Végé e Tigotà) all’interno del reparto “Cura della Persona” e sull’eCommerce SofidelShop.