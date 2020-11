Da Polyedra una nuova patinata riciclata Recytal Matt prodotta da Lecta

Lecta conferma il proprio impegno ambientale e punta sulla sostenibilità offrendo soluzioni di qualità come la nuova Recytal Matt, carta patinata riciclata con una tonalità bianco naturale, che garantisce eccellenti risultati in tutti i processi di stampa. L’esigenza di ampliare la proposta di carte green nasce dalla continua crescita della domanda, che registra incrementi annui del 2,5%. Un trend legato non solo alla maggiore sensibilità dei clienti verso le tematiche ambientali, ma anche alle nuove direttive europee in tema di sostenibilità che promuovono un utilizzo consapevole della carta, fuori e dentro il settore.

Ottenuta da fibra riciclata al 100%, Recytal Matt è distribuita in esclusiva italiana da Polyedra, società del Gruppo Lecta, da oltre 20 anni leader nella distribuzione di cartoncini e carte per la grafica, l’editoria e l’ufficio, prodotti per l’imballaggio, supporti e hardware per la visualcom. Recytal Matt sostiene l’economia circolare, grazie alla possibilità di recupero e riutilizzo degli scarti. Inoltre, l’intera gamma è garantita dalla certificazione forestale della Catena di Custodia FSC® C011032 che ne attesta la produzione secondo rigidi standard di tutela delle foreste.

Disponibile nelle grammature da 115 a 240 g/m2, con servizio celere da magazzino sia in pacchi sia in bancali, Recytal Matt è la scelta ideale per qualsiasi tipo di stampa e finitura di alta qualità per applicazioni quali libri, brochure, cataloghi, direct mail, cartelle, inserti, riviste e rapporti ambientali. Ma le novità non finiscono qui: è già stata testata la produzione di grammature più basse, per avere una gamma Recytal Matt ancora più completa!