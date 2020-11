Da Liyu diverse novità di stampa e taglio digitale, dalla comunicazione visiva alla cartotecnica

Sviluppate da un reparto R&D all’avanguardia, le tecnologie Liyu assicurano performance elevate in grado di soddisfare le esigenze di molteplici settori, dalla visualcommunication alla serigrafia, dalla cartotecnica ai diversi comparti dell’industria. Ingegnerizzati per specifici mercati industriali verticali, questi sistemi consentono di stampare direttamente sulla maggior parte dei materiali. Tutte le soluzioni Liyu, conformi agli standard dell’Industry 4.0, sono contraddistinte dalla possibilità di essere upgradate nel tempo, aumentando il numero delle teste di stampa, per soddisfare la crescita dei volumi e del business.

Ammiraglia per stampe di grande formato, la flatbed Liyu KC-UV. Con tecnologia Made in Europe ed elettronica proprietaria, questa stampante in piano garantisce elevata velocità di esecuzione e versatilità senza precedenti lavorando supporti fino a 25 cm di altezza. Il processo è facilitato dal piano di lavoro aspirato, dotato di motore inverter che permette di spostare agilmente materiali anche molto pesanti e di mantenerli ben fissati durante la stampa vera e propria. Le lampade UV garantiscono un’asciugatura immediata per poter passare alla lavorazione successiva. Disponibile nei due formati 3050×2050 e 2500×1250, KC-UV viene configurata on demand per rispondere perfettamente alle specifiche esigenze produttive del singolo cliente.

Per la stampa di materiali in bobina, Liyu propone la roll to roll PCT LED con esclusivo sistema di tensionamento che permette di lavorare con precisione e agilità su una vasta gamma di supporti in rotolo quali backlit, canvas, banner, carta fotografica, vinile, così come su materiali atipici come il poliestere elasticizzato. Tra i plus unici, l’asciugatura istantanea grazie al sistema parzializzato di lampade UV Led che permette la polimerizzazione degli inchiostri senza scaldare il materiale, evitando così distorsioni dovute al calore.

Design e versatilità sono le parole chiave che descrivono le nuove rivoluzionarie ibride della famiglia Liyu: Platinum Q2 e Q3 Hybrid. Entrambi i modelli, contraddistinti rispettivamente da luce di stampa fino a 2050 mm e 3300 mm, sono dotati di un esclusivo meccanismo di apertura ad “ali di gabbiano” che permette il veloce passaggio dalla versione roll to roll alla stampa in piano. L’accurato design è uno dei plus di Q2 e Q3 che, grazie alla loro estrema compattezza, sono facilmente implementabili in qualsiasi ambiente di lavoro. Configurati con teste Konica Minolta, i sistemi della serie Platinum di Liyu sono macchine per produzioni industriali. Le 4 turbine di aspirazione ogni 50 cm e il sistema di trazione del tappeto autolivellante permettono di stabilizzare materiali rigidi ampiamente impiegati per applicazioni di visualcom come dbond e forex, per il settore della cartotecnica come il cartone, e per il settore dell’arredamento come mdf.

A completare la gamma Liyu il plotter da taglio piano Platinum Q-Cut, che taglia, fresa e cordona con la possibilità di cambio automatico degli utensili. Equipaggiato con una telecamera ad alta precisione, il sistema si allinea automaticamente su qualsiasi materiale, risolvendo eventuali problemi di accuratezza e distorsione della superficie. Le lame intercambiabili consentono di ottenere performance eccellenti con qualsiasi tipologia di supporto, inclusi materiali particolarmente complessi come fibra di vetro e kevlar. La profondità dello strumento di taglio, fino a 50 mm, può essere controllata accuratamente tramite il sistema automatico AKI. Il piano in alluminio è composto da cellule a nido d’ape che garantiscono la stabilità della struttura in correlazione all’espansione e contrazione termica.

I clienti italiani possono testare personalmente le prestazioni di questi sistemi presso l’attrezzata Sala Demo di Liyu Italia, a Peschiera Borromeo (Mi), dove riceveranno la consulenza pre-vendita e l’assistenza post-vendita di un team altamente specializzato che opera in stretta sinergia con i rivenditori autorizzati, tra cui Colorcopy per tutto il nord e il centro Italia.