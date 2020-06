Da Kodak innovazioni sul fronte digitale, offset e imballaggi flessibili

La macchina da stampa Kodak Prosper Ultra 520, basata sulla Kodak Prosper 6000, porta la stampa inkjet a un livello superiore, garantendo qualità di stampa di tipo offset a una velocità di produzione costante di 150 mpm su carta lucida con elevata copertura d’inchiostro e stampa variabile; il tutto ai costi di esercizio più bassi del settore.

La nuova macchina da stampa è la prima prodotta da Kodak con il rivoluzionario sistema di scrittura Kodak Ultrastream, che impiega il posizionamento ad alta precisione di gocce piccolissime, perfettamente rotonde e prive di sbavature per produrre la più alta qualità delle immagini con getto d’inchiostro attualmente disponibile sul mercato. Prosper Ultra 520 è progettata per massimizzare la produttività consentendo la stampa su un’ampia gamma di supporti con gli inchiostri a base d’acqua più versatili, qualitativamente elevati e convenienti del settore. Come sistema completo, Prosper Ultra 520 è una macchina da stampa che aiuterà gli stampatori ad ampliare con profitto le loro attività su un’ampia gamma di applicazioni, inclusi direct mailing, materiale di marketing, cataloghi, libri e molto altro ancora.

Miglioramenti continui per il settore offset

Kodak presenta la lastra senza sviluppo Kodak Sonora XTRA e la piattaforma Kodak Prinergy On Demand Workflow, che fornisce in hosting una serie di offerte in grado di modernizzare e massimizzare l’investimento dei clienti in PRINERGY Workflow. Introdotto anche Kodak Magnus Q800 con T-Speed, il sistema CTP 8 pagine per lastre process free nel quale la velocità di imaging è stata notevolmente aumentata, tanto che sarà in grado di esporre fino a 80 lastre all’ora per massimizzare la produttività dei workflow offset.

Inoltre il nuovo sistema CTP Magnus Q4800 garantirà la velocità e la produzione di lastre in formato extra-large (XLF) più elevate del settore per le macchine da stampa da 96 pagine e, grazie al caricamento di due lastre, la produzione più elevata del mercato per le lastre da 1.650 mm

Digitale per gli imballaggi flessibili

Sapphire EVO W è la prima macchina da stampa digitale per packaging che unisce la produttività flessografica alla qualità rotocalco. Utilizza la Tecnologia Ultrastream Inkjet ad alta risoluzione di Kodak e gli inchiostri per packaging QD per introdurre le infinite opportunità della stampa digitale nella produzione in serie di packaging flessibili. Con tirature fino a 20.000 m2, o superiori grazie al contenuto variabile, Sapphire EVO W è una soluzione rivoluzionaria che consente ai marchi di adottare packaging innovativi che sfruttano i vantaggi della stampa digitale.