Da IMS Deltamatic nasce IMS TECHNOLOGIES: un nuovo nome per una nuova fase di sviluppo

IMS Deltamatic S.p.a., gruppo con sede a Calcinate (BG), uno dei leader a livello mondiale nella progettazione, sviluppo e commercializzazione di impianti industriali automatici ad alta tecnologia, destinati all’industria del converting, del packaging e dell’automotive, annuncia di aver cambiato la propria denominazione sociale in IMS TECHNOLOGIES S.P.A., con efficacia immediata.

Il progetto di una nuova brand identity riflette la strategia del Gruppo che punta a sviluppare i tre segmenti di mercato in cui opera: converting, automotive e packaging.

IMS TECHNOLOGIES è oggi detenuta al 100% da Coeclerici S.p.A. che, a distanza di circa un anno dall’acquisizione di una quota pari al 67%, ha rilevato il rimanente 33% a fine dicembre 2017. Il top management, supportato dal nuovo azionista, ha predisposto nuove linee strategiche nell’ambito del piano “Strategia 2019”, focalizzato sullo sviluppo di importanti sinergie tra i diversi segmenti di mercato e sulla realizzazione di economie di scala, per garantire una solida crescita del business nel medio-lungo termine.

“Strategia 2019” si pone in continuità con il precedente piano di sviluppo, grazie al quale il Gruppo ha già raggiunto importanti risultati negli scorsi anni, e prevede per il biennio 2018-2019 ulteriori importanti target di crescita del business. In particolare, il focus verterà sul proseguimento di una crescita profittevole con un’ulteriore espansione sia attraverso acquisizioni che mediante una crescita organica, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione di mercato nei prossimi anni.

Tutte le società e i brand che fanno parte di IMS TECHNOLOGIES (GOEBEL IMS, Rotomac, Deltamould e Kasper) implementeranno la nuova strategia di corporate

identity del gruppo, continuando ad operare attraverso le proprie specifiche iniziative di business, di marketing e di prodotto, che contribuiscono al raggiungimento delle performance globali.

L’Amministratore Delegato di IMS TECHNOLOGIES Daniele Vaglietti, il Presidente Paolo Clerici e il Vice Presidente Teresio Gigi Gaudio implementeranno il nuovo piano strategico contando su una squadra di professionisti di eccellenza.

“Grazie al nostro nuovo modello di business ed organizzativo, beneficeremo di un vantaggio competitivo, rendendo più semplice il coordinamento delle attività e il raggiungimento di economie di scala, in termini di conoscenze e competenze, sviluppo dei prodotti, tecnologia e produzione”, ha commentato l’AD Daniele Vaglietti.

“La decisione di incrementare ulteriormente la nostra partecipazione in IMS TECHNOLOGIES fino ad assumerne il pieno controllo è un segnale concreto del nostro impegno e della nostra fiducia nelle potenzialità di questa azienda italiana con un’importante presenza a livello globale. Sosterremo pienamente il management nell’ulteriore crescita di IMS TECHNOLOGIES e il cambiamento del brand e dell’identità aziendale rappresenta un momento cruciale per dare inizio ad una nuova fase di successo nella storia di questo Gruppo”, ha aggiunto Paolo Clerici, Presidente di IMS TECHNOLOGIES e Presidente e Amministratore Delegato di Coeclerici S.p.A..