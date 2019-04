Da Imbal Line nuova linea di macchine per il confezionamento a marchio proprio

Sarà presentata il 23 Maggio 2019 nella sede rinnovata dell’azienda a Calcinato (BS). Interverranno il Presidente di APIndustria Brescia Douglas Sivieri e i campioni del calcio Stefano Bonometti, Alex Pinardi e Franco Pancheri quali testimonial dell’impegno sociale dell’azienda a sostegno dello sport giovanile

Imbal Line, azienda bresciana di materiali di consumo, installazione e manutenzione di macchine per il packaging, con un parco clienti di 7.000 riferimenti, perfeziona la sua offerta con le nuove macchine per il confezionamento a marchio proprio.

Per garantire ai clienti la continuità delle loro linee di imballaggio e confezionamento, Imbal Line è oggi produttore in proprio di Nastatrici, Reggiatrici e Confezionatrici che rivolge direttamente all’end user, con il miglior rapporto prezzo /prestazioni e a prezzi che possono anche essere più convenienti fino al 30% in meno rispetto ai concorrenti, grazie a una nuova tecnologia utilizzata nella fase costruttiva.

In 27 anni di attività, Imbal Line, come system integrator indipendente, ha potuto affrontare ogni tipo di richiesta utilizzando macchine di vari brand, mai complete di tutte le funzioni necessarie. Da qui l’idea di progettare tecnologia a marchio proprio, che riunisca il meglio di quanto oggi presente nel mercato.

“Assicuriamo sistemi sicuri e robusti – spiega il titolare Giuseppe Boletti -, con componenti facili da reperire e un software di proprietà di Imbal Line per assicurare il corretto funzionamento e la continuità del servizio al cliente”.

I sistemi Imbal Line sono integrabili con tutti quelli in commercio per offrire la soluzione più adatta al cliente.

La nuova produzione si aggiunge a un catalogo completo di tutte le macchine da imballaggio disponibili nel settore di cui Imbal Line è distributore indipendente : fasciapallet e formatori di scatole; avvolgitori, rulliere e nastri trasportatori, saldatrici, stampanti e applicatori di etichette, confezionatrici sottovuoto per uso alimentare e industriale, chiodatrici e graffatrici; macchine per cuscini d’aria; fardellatrici, etc., adatti a molteplici applicazioni nell’industria, dall’ alimentare a quella cosmetica e tessile. Le termoretraibili utilizzano la poliolefina che consente di ottimizzare la retrazione.

Inoltre, Imbal Line è rivenditore di tutto l’occorrente per il confezionamento: nastri adesivi, sacchi e bobine, Film estensibile, polistirolo, bancali, reggette.