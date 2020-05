Da Heidelberg il nuovo sistema intelligente UX per le Speedmaster

La nuova generazione dei modelli Speedmaster 2020 UX, nata in casa Heidelberg, propone soluzioni innovative per la stampa commerciale, di etichette e packaging grazie al nuovo interfaccia scalabile.

Il sistema operativo Speedmaster dedicato all’utilizzatore

Il sistema operativo Speedmaster, con il controllo intuitivo touch, trasforma il semplice controllo in una nuova esperienza. I settaggi possono essere richiamati con un click e la scalabilità dell’operazione può essere regolata in modo flessibile a seconda del profilo richiesto. La guida intuitiva per l’operatore, il sistema di controllo innovativo e le funzioni di aiuto integrato eliminano le lungaggini nella ricerca. Un utilizzo veloce, semplice e collaudato per tutte le funzionalità della vostra macchina.

Navigazione e automazione uniche nel loro genere, con la tecnologia Push to Stop

La stampa con il sistema ormai consolidato Push to Stop è da ora possibile su tutte le Speedmaster. Con il sistema brevettato Intellistart 3 è possibile definire tutti i passaggi necessari ad un cambio lavoro, completamente senza l’intervento dell’operatore, in massima trasparenza per tutti i processi attivi e in coda. Intelliguide simula live la sequenza dell’ottimizzazione del tempo e se necessario considera gli eventuali passaggi che devono essere eseguiti manualmente.

Il nuovo wallscreen XL, tutto sott’occhio.

Il nuovo Wallscreen XL, unico nel suo genere, completa le elevate performance di navigazione richieste dall’operatore. Intellirun è il nuovo sistema dinamico di visualizzazione che mostra all’operatore la vista corretta in quel preciso momento in modo completamente automatico e fornisce informazioni fruibili sullo status della produzione. Intellirun, è utile non solo durante il cambio automatico di un lavoro ma durante tutta la produzione. Per la prima volta, è possibile avere una vista generale aggiornata di tutti i passaggi produttivi. Il display del mettifoglio fornisce informazioni importanti sul lavoro per l’integrazione ottimale del processo di stampa.

La navigazione intelliline LED, una visione chiara per qualità e precisione

L’implementazione della visualizzazione dei processi relativi a Intelliguide, Intellistart 3,e Intellirun fornisce la situazione attuale del colore su tutte le unità di stampa, verniciatura e asciugatura, sui lati guida dell’operatore. Tutto è sotto controllo in qualsiasi momento per un intervento immediato in caso di necessità. Si entra in questo modo in una nuova era di stampa in autonomia collaudata con il Push to Stop. Con il cambio di lavoro completamente automatizzato la produzione sarà senza interruzioni, dal primo all’ultimo foglio buono e l’inizio della produzione.

I sistemi di controllo Prinect per la stampa, dati perfetti e gestione del colore

Prinect Press Center 3 e Prinect Press Center XL 3 collegano la macchina da stampa al flusso di lavoro dell’azienda. I dati dei lavori possono essere trasferiti e resi disponibili in una sequenza definita in modo automatico; i dati di produzione vengono restituiti in modo automatico. Ciò permetterà di beneficiare della gestione ottimale dei dati, dei presettaggi unici, dati di produzione e report informativi.

L’intera gamma dei sistemi di misurazione colore Prinect permettono la riproducibilità del colore in modo stabile e con scarti minimi. Il Prinect Easy control è il sistema con il miglior rapporto costi-benefici ed è la tecnologia ideale per la misurazione spettrofotometrica. Il potente Axis Control disponibile nel Prinect Press Center XL 3 e il Prinect Image Control 3, che misura l’intera immagine stampata, offrono una stabilità di riproduzione colore ottimale con scarti minimi di carta. Tutti i sistemi di misurazione colore sono perfettamente integrati nel flusso di lavoro attraverso il database colore centralizzato e forniscono report sul colore in modo automatizzato.