Da Flexo Wash un nuovo sistema di lavaggio laser per gli anilox

Flexo Wash, da 25 anni leader di mercato nella tecnologia di pulizia anilox, e rappresentato in Italia da Euroblades, ha annunciato il lancio del nuovo sistema di pulizia FW 2000, che offre un’alternativa al sistema di pulizia con detergente liquido di Flexo Wash per cilindri anilox che ha già 3000 installazioni in tutto il mondo.

“I nostri clienti e potenziali clienti sono entusiasti di avere finalmente una visione comparativa sui pro e contro di ciascuna tecnologia. Flexo Wash offre la flessibilità a trasformatori e stampatori di scegliere quale sistema funzioni meglio per loro”, dice Ryan Potter, vicepresidente vendite di Flexo Wash, USA.

Per Flexo Wash, ‘pulito’ significa ‘pulito’, indipendentemente dal metodo utilizzato e dal momento che l’anilox è riconosciuto come il cuore del processo di stampa flexo, la nuova scelta del metodo per garantire la massima pulizia per le massime prestazioni è un incentivo per aumentare la produttività con maggiore qualità e riduzione dei costi di manodopera e materiali.

“I sistemi di lavaggio laser per anilox FW 2000 e FW 3000 utilizzano la più recente tecnologia laser. L’FW 2000 deterge un cilindro anilox o una manica con una lunghezza massima di pulizia di 1700 mm”, ha spiegato Anders Kongstad, direttore tecnico di Flexo Wash in Danimarca. “L’FW 2000 può anche essere configurato per pulire cilindri anilox multipli o maniche per banda stretta in un unico ciclo”, ha aggiunto.