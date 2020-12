Da ERO Gluing Systems nuovo sistema di incollaggio elettronico senza contatto per l’industria dei sacchetti

Specializzata in sistemi di incollaggio e controllo della qualità, ERO Gluing Systems ha portato la sua tecnologia e la sua esperienza globale nel settore degli imballaggi in carta e misti. I sistemi elettronici consentono ai produttori di modernizzare le loro linee di produzione e di sostituire i tradizionali sistemi a rullo. In questo modo si elimina l’utilizzo di le obsolete vaschette per la colla, riducendo le operazioni di pulizia e semplificando l’avvio delle apparecchiature.

Inoltre, gli applicatori senza contatto possono applicare tratti colla a punti, con un notevole risparmio di adesivo e garantendo una qualità e precisione superiore e un forte legame.

“I nostri clienti vedono i vantaggi sin dal primo giorno, quando si rendono conto che non devono più ricaricare e, alla fine della giornata, pulire le obsolete vaschette di colla dei sistemi a rullo”, afferma Francesca Notari, General Manager di ERO.

Eliminando i lavori di pulizia, riduciamo anche i tempi di fermo. Inoltre, i sistemi elettronici richiedono pochissima manutenzione e ricambi in quanto lavorando a non contatto non si usurano facilmente.

“I sistemi di incollaggio elettronico rappresentano una rivoluzione per questo mercato e apportano benefici alla redditività complessiva” conferma Francesca Notari. “ERO ha recentemente lanciato sistemi di applicazione per adesivi biodegradabili. Lavoriamo per poter offrire soluzioni sostenibili ed efficienti e, fino ad ora, queste sono state ben accolte dai leader del settore”.

Ulteriore vantaggio portato dagli incollatori elettronici consta nella riduzione al minimo degli scarti e conseguente drastica riduzione della spesa di smaltimento della a fine giornata, con un risparmio intorno all’85% e oltre.