Da DS Smith un nuovo packaging per alimenti freschi che riduce la plastica fino all’85%

Realizzata in collaborazione con MULTIVAC, Eco Bowl unisce la protezione degli alimenti con quella dell’ambiente, essendo una soluzione facilmente separabile e riciclabile

DS Smith, azienda leader nel packaging sostenibile, e MULTIVAC, specialista in soluzioni di confezionamento innovative, hanno collaborato allo sviluppo di una nuova soluzione sostenibile per alimenti freschi e surgelati.

ECO Bowl riduce la plastica fino all’85% rispetto alle soluzioni convenzionali sul mercato, garantendo al contempo che tutti i piatti, da quelli surgelati a quelli freschi e pronti, mantengano la loro freschezza e la propria conservazione grazie alle prestazioni del packaging.

ECO Bowl è costituito da componenti di carta e plastica facilmente separabili favorendo il corretto conferimento dei rifiuti attraverso la raccolta differenziata, inoltre prevede un utilizzo di plastica minimo. Queste caratteristiche vanno incontro alle esigenze dei consumatori sul mercato europeo: la plastica è infatti considerata da sette europei su dieci come un materiale il cui utilizzo è da tenere sotto controllo[1], mentre un europeo su due ha dichiarato di prestare più attenzione alla selezione e al riciclo dei rifiuti più di quanto facesse cinque anni fa[2].

ECO Bowl è una soluzione che è già testata sul mercato tedesco, grazie all’utilizzo da parte di amidori, azienda produttrice di prodotti alternativi alla carne. Oggi la soluzione è pronta per essere introdotta sul mercato in tutta Europa.

“Siamo entusiasti del successo che sta avendo ECO Bowl, che mostra quali possono essere i benefici per i clienti nel momento in cui scelgono di implementare questa nuova generazione di packaging nelle loro catene di fornitura” ha commentato Marc Chiron, Sales, Marketing & Innovation Director Packaging di DS Smith. “L’innovazione che sta alla base di ECO Bowl mostra i passi avanti di DS Smith nell’incoraggiare una maggiore sostenibilità nel retail e, grazie alla nostra partnership con MULTIVAC, ci impegniamo a guidare l’economia circolare su una scala più ampia”.

Il nuovo prodotto arriva in un momento in cui una ricerca commissionata da DS Smith ha dimostrato che i prodotti riciclabili che ancora finiscono in discarica costano all’economia fino a 390 milioni di euro all’anno[3]. Sviluppando un prodotto che i consumatori possono differenziare facilmente, DS Smith e MULTIVAC possono garantire un risultato più rispettoso dell’ambiente.

“Lavoriamo costantemente a soluzioni innovative che riducano la quantità di materiali di confezionamento e a concetti di packaging che soddisfino le attuali esigenze in termini di efficienza delle risorse e riciclabilità. ECO Bowl rappresenta un esempio di questo lavoro” ha dichiarato Bernd Lasslop, Vice President Partner Products & Consumables di MULTIVAC.

[1] Indagini l’Obsoco e DS Smith – Luglio 2019

[2] Indagini l’Obsoco e DS Smith – Luglio 2019

[3] Sondaggio tra i consumatori commissionato da OnePoll e DS Smith – Febbraio -Marzo 2020