Custom Packaging LP ha raggiunto il livello di qualifica “G7 Master” di Idealliance® per il cartone ondulato con la sua nuova macchina da stampa digitale a passaggio singolo Barberan Jetmaster. La qualifica “G7 Master” identifica la capacità di controllo nel processo di produzione grafica, garantendo la qualità e la coerenza cromatica in modo accurato. Una certificazione internazionale che è essenziale nella riproduzione su diversi supporti di stampa per garantire l’integrità del marchio dei clienti.

Custom Packaging LP ha fatto domanda per la certificazione “G7 Master”, lo scorso gennaio; i test sono stati effettuati con la sua nuova macchina Barberán Jetmaster 1680, durante il periodo di accettazione che ha avuto luogo presso la sede di Barberán a Castelldefels, Barcellona. Nel processo sono stati coinvolti esperti in colorimetria insieme agli specialisti di Custom Packaging e Barberán. I test sono stati eseguiti su diversi supporti, che includevano sia carta patinata che carta kraft, forniti da Custom Packaging.

La nuova macchina Barberan Jetmaster 1680, 6 colori (CMYK + arancione + viola) acquistata da Custom Packaging LP è stata installata presso la sua sede di Libanon, nel Tennessee, nel marzo 2018.